Chingu Amiga: acusan a la influencer de no pagar impuestos y cobrar en dólares, piden que vuelva a su país

Dentro del universo de las redes sociales se desprende un fenómeno bastante curioso, pues le dio fama y fortuna a personas comunes y corrientes que decidieron crear contenido: los llamados influencer. Es estos se pueden mencionar varios, pero en esta ocasión la que está dando la nota es una considerada como agradable por su manera de hablar y de expresarse. Se trata de la Chingu Amiga.

A pesar de tener una historia bastante peculiar, la originaria de Corea del Sur parece que comenzó a incomodar a un sector social, pues la acusan de no pagar impuestos, invitar a otros a que hagan lo mismo en tierra azteca, además de cobrar en dólares cuando se trata de hacer alguna colabloración con cualquier marca.

Chingu Amiga se maravilla de que los mangos sean baratos en México (Foto: IG @gabolopez33)

Fue a través de Twitter donde circula una publicación donde la señalan de los presuntos "crimenes" ya mencionados. Es menester destacar que esto lo hizo un anónimo y de inmediato generó reacciones entre los internautas, quienes finalmente son quienes ponen en un pedestal o derrumban a los ídolos de la actualidad.

"Mexas, hablemos de cómo la Chingu Amiga vive en México diciendo que es lo mejor del mundo cuando claramente ella NO PAGA IMPUESTOS. Ella gana en dólares y aún así no paga porque está de 'visita'. ¿Y saben que es lo peor?, que invita a los demás a que vivan en México para hacer lo mismo. Qué rabia, gracias a esas personas que no pagan impuestos otras personas tienen que pagar el triple"

Polémico tuit contra Chingu Amiga (Foto: IG @ccmexxas)

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

En este caso, las personas trataron de ser consideradas y pidieron que, en caso de haber pruebas, se presentaran antes de señalar a la Chingu Amiga. Además, al ser un comentario anónimo, carece de toda validez. La peor parte se la llevaron los internautas que creyeron buena idea esparcir el rumor, pues fueron tildados de "envidiosos" y hasta "tontos".

"Y cuando echa gasolina, viaja por avión, paga en un Oxxo, va a el súper, no paga impuestos o ahí los evade también? Pinchi raza meca neta, aflora la envidia y no tolera el éxito", "sustente su cometario con documentos reales, porque en redes todo mundo es experto en habla de más", fueron algunos de los comentarios que los usuarios realizaron.

Chingu Amiga, cuyo verdadero nombre es Sujin Kim es una joven de Corea del Sur, quien ha expresado en múltiples ocasiones que existe una enorme diferencia entre la cultura de su nación con la mexicana. Para empezar, la gastronomía la tiene loca, el trato y la manera de ver la vida; sin embargo, ella tuvo problemas de depresión y ansiedad en casa por la presión constante de sus padres y la sociedad.

Chingu Amiga ya aparece en comerciales para TV (Foto: IG @chinguamiga)

