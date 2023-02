Desde Nueva York, Yanet García cautiva con ajustados leggings de cuero

Vaya sorpresa que se llevaron los fans de Yanet García este fin de semana, pues la guapa estrella de OnlyFans conquistó las calles de Nueva York, Estados Unidos, al último grito de la moda con un coqueto look con leggings de cuero con el que se robó todas las miradas. Si bien es cierto que en varias ocasiones ha demostrado ser toda una fashionista, la ex chica del clima suele usar sus redes para compartir las poses más arriesgadas en looks de lencería o microbikinis, por lo que un atuendo tan chic como este causó revuelo.

En esta ocasión y sumándose a las tendencias del invierno, la guapa modelo demostró que para presumir las curvas del cuerpo sólo bastan un par de leggings de cuero en color negro, pues le dan el toque de elegancia a la imagen final, además de combinarlos con un lujoso abrigo de peluche, una tendencia a la que cada vez se suman más celebridades. Por supuesto, con esta lección de estilo, Yanet García acaparó todas las miradas y conquistó a millones.

Desde las escaleras, así presumió su belleza. (Foto: IG @iamyanetgarcia)

El look más elegante de Yanet García paralizó la red

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde la famosa y coach healt acumula millones de seguidores, compartió una icónica sesión de fotos con la que derrochó estilo y presumió su belleza como nunca mientras caminaba por las calles de Nueva York. Y si algo dejó en claro es que para arrebatar suspiros es suficiente el look más glamuroso y con las tendencias del momento. Por supuesto, su publicación no tardó en llamar la atención de sus fans, quienes no dudaron en llenarla de halagos.

"En la cima del mundo esta noche, donde nadie tiene que esconderse", escribió en su publicación.

A sus 32 años, Yanet García paralizó la red al modelar un par de leggings de cuero negros, que no sólo resultan ideales para presumir las piernas, sino también para conseguir una figura llena de curvas; sin embargo, no son la única prenda por la que apostó la modelo. Y es que para la ocasión también vistió un suéter de punto, acompañado por un abrigo largo de peluche con el que se consigue esa imagen envidiable por lo chic que resulta.

Así impuso su belleza este fin de semana. (Foto: IG @iamyanetgarcia)

Por supuesto, todo lo anterior no fue lo único con lo que Yanet García se robó todos los reflectores, pues para lucirse como toda una diva de la moda en esta icónica combinación de leggings y abrigo, también agregó el glamur con un par de botas de calcetín, así como lentes oscuros y un lujoso bolso de mano en color blanco que resalta ante las tonalidades oscuras que lució la famosa.

Tras compartir esta serie de fotos derrochando estilo desde Nueva York, sus fans no dudaron en llenarla de elogios por tan acertado look, mismo que se suma a una larga lista de estilos igual de chic que ha presumido en Instagram. Pues además de sus fotos en bikinis y lencería de encaje, la estrella de OnlyFans también ha demostrado que la elegancia y su belleza hacen el match perfecto, en especial cuando se tratan de looks como estos.

"Puro glamur", "maravillosa y radiante", "hermosa", "bonita", "sexy deslumbrante", "bellísima", "impresionante" y "hermosa mujer" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

(Foto: IG @iamyanetgarcia)

SIGUE LEYENDO

Kylie Jenner se suma a la tendencia de los microbikinis coloridos

VIDEO | Yei Mua le hace propuesta subida de tono a Karely Ruiz en vivo y esta fue su sorprendente respuesta

FOTOS: Jacky de Acapulco Shore en fina lencería eleva la temperatura

Maribel Guardia impone moda con coqueto minivestido fucsia