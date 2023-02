Mariana Botas se suma a la tendencia de abrigos para lucir sus curvas

El invierno aún no llega a su fin y aunque ya vemos a muchas famosas posando en bikini para disfrutar de la playa, otras más todavía se encuentran disfrutando del frío y causando sensación con los mejores outfits para presumir las cuervas de la figura sin renunciar a las prendas más calientitas como los abrigos. Uno de los mejores ejemplos de lo anterior es Mariana Botas, quien sin importar la temporada se luce como toda una fashionista y su viaje a Londres, Reino Unido, no fue la excepción.

A través de sus redes sociales la actriz y conductora compartió todos los detalles de su viaje y si un paseo por el parque de diversiones de Disney acaparó la atención de muchos, no fue lo único que pasó desadvertido por los fans de Mariana Botas. Pues también aprovechó para "estrenar" sus 33 años con los looks más glamurosos de la temporada de invierno y con los que demostró que los abrigos no son impedimento para presumir la figura, aunque el truco está en saber combinarlos.

Abrigo corto y pantalones de cuero

Una de las primeras cátedras de moda con las que sorprendió la actriz fue un look muy chic e ideal para una fotos icónicas para presumir en la red. Para ello se sumó a la tendencia de los pantalones de cuero en color negro y en corte baggy para crear esa silueta llena de curvas, aunque esta prenda no ha dejado de ser la favorita desde el verano pasado (sí, aún con calor) la forma ideal para lucirla es con una blusa de cuello alto y un abrigo corto de peluche y terciopelo.

Así se sumó a las tendencias de la temporada. (Foto: IG @marianabotasl)

Con una combinación como esta en la que el negro se fusiona con un tono camello de la chaqueta, un truco muy efectivo para crear el contraste necesario es lucirse con las famosas botas UGG que ya son las favoritas de las famosas por lo versátiles que resultan y lo cómodas que son para cualquier look. Por supuesto, no pueden faltar accesorios con los cuales conseguir ese estilo chic y en este caso una cangurera, boina y lentes marrones le dan el toque final.

Abrigos largos, ¡y de colores pastel!

De acuerdo con Mariana Botas, para lucir como toda una diva de la moda no hace falta lucir siempre colores sobrios como el negro y es que siempre se puede lograr ese pop de color gracias a tonalidades pastel que ayuden a cautivar durante el invierrno, pero que a la vez sean perfectos para adelantarse a las tenencias de la primavera. Para la ocasión, la actriz de "Una familia de 10" apostó por un maxi abrigo de peluche en un tono amarillo pastel.

Aunque para muchas personas combinar el amarillo es igual de problemático que elegir los colores adecuados para un tono mostaza, la famosa derrochó estilo como nunca y en su lección de moda demostró que los colores claros siempre ayudarán a conseguir la dupla perfecta. En este segundo look, apostó por la "regla" de no usar más de tres colores y complementar lo brillante del abrigo con jeans y botas blancas, además de un suéter lila con el que consiguió el balance adecuado.

Accesorios como lentes y bolso cruzado son perfectos para elevar el atuendo. (Foto: IG @marianabotasl)

Abrigos de peluche con skinny jeans

La última de las ideas de Mariana Botas para derrochar estilo y presumir las curvas es traer de regreso los skinny jeans que aunque han perdido su popularidad en los últimos años, son perfectos para seguir luciendo en tendencia y a la moda si se saben combinar, en especial para las mujeres con muchas curvas, pues lo entallado ayuda a resaltar las piernas para que se conviertan en las protagonistas.

Un truco para usarlos en invierno es en color blanco, para así crear los outfits más glamurosos y chic, pues basta con lucir una blusa o del mismo color o en negro para conseguir la imagen perfecta. Después bastará con usar complementos para un look monocromático como este en el que un abrigo de peluche, botas acolchadas (que también se llevan con leggings) y un bolso negro dan los toques de elegancia.

Claro que para romper con esas tonalidades sobrias se puede agregar un pop de color en los accesorios, ya sea en el calzado o bolso, o bien, al estilo de Marina Botas con una bufanda fucsia que ayuda a resaltar todo el atuendo. ¿Te animarías a lucir outfits como los de la actriz?, recuerda que las últimas semanas del invierno también son perfectas para derrochar estilo.

¿Cuál es tu look favorito para lucir abrigos? (Foto: IG @marianabotasl)

