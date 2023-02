Hermana de Apio Quijano rompe el silencio tras escándalo de beso con Erik Rubín: "es mucha tontería"

La separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín sigue dando mucho de qué hablar, especialmente luego de que usuarios de redes sociales comenzaron a compartir un viejo video de los espectáculos de "90's Pop Tour" donde el cantante estuvo a punto de besarse con Apio Quijano; sin embargo, el hecho se sacó de contexto hasta el punto en el que los internautas también comenzaron a señalar al integrante de Kabah como el responsable del truene entre la pareja. Por si fuera poco, los rumores de una infidelidad e incluso de una posible relación entre los cantantes ha acaparado toda la atención del mundo del espectáculo.

Tanto que los implicados han salido a dar sus propias versiones de la historia y descartar todo tipo de rumores, pero ahora fue la hermana de Apio Quijano, Federica, quien rompió el silencio sobre todo el escándalo que se generó tras el beso de su hermano con Erik Rubín. En una serie de historias de Instagram, la cantante descartó todas las versiones que han circulado y además reiteró a sus seguidores lo insensible que el hecho resulta para la expareja, además de sus hijas, quienes atraviesan momentos difíciles.

La pareja aseguró que en su separación no hay nada "turbio". (Foto: IG @erikrubinoficial)

¿Qué dijo Federica Quijano sobre el escándalo?

Poco antes de tomar un vuelo, Federica decidió abrir sus pensamientos con sus fanáticos, quienes en medio de todo el escándalo no han dejado de cuestionarla tanto por el intento de beso entre los cantantes, como por los rumores de que Erik Rubín le fue infiel a Andrea Legarreta con Apio, además de un supuesto romance entre ambos. Para ello afirmó que se tratan de pura "tonterías" y no dudó en comparar lo ocurrido en los "90's Pop Tour" con lo que hacen los actores cuando están grabando.

"Qué les puedo decir. Hay una familia de por medio a la que están afectando y qué les puedo decir de mi hermano, o sea, lo conozco perfecto y jamás, jamás rompería ninguna relación, ninguna, nada. Además es puro chiste, por Dios", dijo.

Asimismo, dijo que no dará toda su postura sobre lo que piensa del tema, pero agregó que "todas las actrices y actores que se besan en las novelas y que se besan, todos tienen que andar y todos tienen que ser... es mucha tontería, la verdad". Finalmente, la también integrante de Kabah añadió que están "perdiendo el tiempo", además de que hay cosas más importantes a las cuales prestar atención.

"Dejar de molestar a una familia que no la está pasando muy bien, que queremos, que respetamos muchísimo, Andrea y Erik, obviamente sus hijas y pues ya, ¿no? Denle la vuelta", concluyó.

La declaración de la hermana de Apio Quijano también coincide con la de él, quien este fin de semana también utilizó la redes sociales para descartar los rumores de infidelidad o de relación con Erik Rubín y no dudó en destacar que lo que ocurrió en los conciertos fue de escasos segundos. Asimismo, no dudó en pedirle al público que dejen de involucrarlo en cosas que no le corresponden y reiteró su apoyo y respeto por el exmatrimonio.

"Quiero platicarles de este tema que se está saliendo de las manos y es acerca de la separación de Erik y Andrea, donde yo no tengo nada que ver. La gente malintencionada está subiendo estos videos de yo con Erik, de tres segundos en un momento en el '90's Pop Tour' que dura cuatro horas el show. En donde es un momento y donde nos divertimos, nos reímos y ya no va para más, o sea, es un momento actuado y nada más. Y de ahí se están agarrando, (diciendo que) yo estoy destruyendo matrimonios", explicó.

SIGUE LEYENDO

VIDEO | "Hay gente muy idiota": Erik Rubín estalla contra los rumores de una supuesta infidelidad con Apio Quijano

Andrea Legarreta envía contundente mensaje por los rumores contra Erik Rubín: "No pueden ser más crueles"

Galilea Montijo brinda su apoyo incondicional a Erik Rubín tras rumores de una relación con Apio Quijano

Alfredo Adame reacciona al divorcio de Andrea Legarreta y Erik Rubín con polémica declaración