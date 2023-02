Andrea Legarreta envía contundente mensaje por los rumores contra Erik Rubín: "No pueden ser más crueles"

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación después de formar una familia y estar juntos por más de dos décadas; a través de sus redes sociales lanzaron la noticia y revelaron que no se trató de ninguna pelea, ni mucho menos de un secreto oscuro, simplemente cambió el amor.

Sin embargo, fueron múltiples los rumores que involucraron a su ahora ex pareja, Erik Rubín, en una supuesta infidelidad con sus compañeros del 90s Pop Tour, específicamente Apio Quijano de Kabah y Melissa, integrante de JNS, por lo que todos han salido a defenderse.

El cantante dio un mensaje con visible enojo, pero fue cobijado en palabras bonitas por sus amigas y amigos. Crédito: Instagram / @erikrubinoficial

Pero no están solos, pues la propia Andrea Legarreta también ofreció un mensaje frente a la prensa para evidenciar que se trata de puras falsedades. Además, agregó que quiere mucho al cantante de Kabah, y que "Erik lo que menos tiene es ser gay".

"Somos seres que se aman, y la gente de pronto dice 'no lo entiendo, entonces debe de haber alguien más', no, no hay nadie más, para ninguno, no hay ni ganas ni siquiera, no hay pleito, no hay mala onda, no hay malos tratos", dijo la conductora ante los cuestionamientos.

Andrea Legarreta defiende a Erik Rubín

Pero ahí no terminó, pues luego se refugió en su Instagram oficial para lanzar un par de mensajes contundentes, y que dejan en evidencia que la pareja no tiene nada que ocultar, que todo finalizó en buenos términos, y que a pesar de la separación, se seguirán tratando con magno respeto por el bienestar de sus hijas.

Andrea Legarreta ha dado la cara ante los medios de comunicación tras tantos cuestionamientos. Crédito: Instagram / @andrealegarreta

Esta fue la fotografía en familia que publicó. Crédito: Instagram / @andrealegarreta

"Y cuando pienses que los seres "humanos" no pueden ser más crueles, mentirosos y despiadados... Asómate a las redes sociales...", fueron las palabras que publicó a través de sus Instagram Stories, en defensa del cantante Erik Rubín, ex integrante de la banda Timbiriche.

Lo siguiente fue publicar una fotografía de toda la familia reunida. En la imagen se puede ver que tanto Andrea como Erik, y sus dos hijas, Mía y Nina Rubín, se abrazan con mucho amor, mientras él le da un beso en la frente a la conductora del programa "Hoy". Añadió la frase "Nos amo" con múltiples corazones.

Se trata, sin duda, de una de las familias más fuertes y unidas que hay en el medio del espectáculo en México. Hast el momento, todos han demostrado que no hay nada externo que pueda derrumbar la relación que pretenden tener a partir de ahora, basada, sobre todo, en el respeto.

Erik Rubín se había mantenido callado hasta el momento. Crédito: Instagram / @erikrubinoficial

Erik Rubín se defiende de las críticas

Por su parte, el ex integrante de Timbiriche aseguró en sus redes sociales que todo se trata de un montaje que hacen arriba del escenario, y que no es el único que interactúa de esa manera con sus demás compañeros; todo es para darle al público el espectáculo por el que pagaron.

"Me queda claro que hay gente muy idiota", dijo Rubín con un semblante bastante enojado, pues lo han relacionado amorosamente con por lo menos dos de sus compañeros de gira. Hasta el momento no se ha revelado que haya problemas dentro del elenco a causa de los rumores.

SIGUE LEYENDO:

"No se juzga un dolor que no estás viviendo": Andrea Legarreta tras llorar por su separación con Erik Rubín

Conductores de VLA olvidan su rivalidad con Hoy, hablan de Andrea Legarreta y su separación: "Debe ser difícil"

¿Quién es Apio Quijano y por qué está implicado en la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín?