Tenoch Huerta se corona como Mejor Actor de Reparto en los NAACP Image Awards

Tenoch Huerta, actor mexicano, se coronó como el Mejor Actor de Reparto en una película. El premio fue otorgado por la NAACP Image Awards, durante la ceremonia de su edición número 54, mismas que premiaron lo más destacado de las personas de color en el arte, específicamente el cine, la televisión, la literatura y la música.

Fue gracias a su participación en Black Panther: Wakanda Forever, como logró alzar el reconocimiento. Además, fue la película más nominada de la noche con un total de 12 menciones, seguida solamente por Abbott Elementary con un total de nueve categorías.

El ganador por los votos del público fue anunciada por las redes sociales de la NAACP

Durante su discurso, agradeció a toda la gente que cruza la frontera buscando una mejor vida en los Estados Unidos, pues aseguró que gracias a ellos es que ha llegado tan lejos en el trabajo que más le apasiona.

"No tengo palabras, es inesperado. No soy nada más que el resultado de la comunidad y el cast en Black Panther, de todos los que hicieron esta película posible. De toda la comunidad que cruza la frontera y busca una vida mejor en este hermoso país. Soy el resultado de todos ustedes. Soy el resultado de su amor, de sus pasiones, de sus huevos, de sus ovarios. Gracias. Es un honor. Gracias a todos. Mis padres, mis hijas, mis hermanas, mi hermano. Somos la cara para detener el racismo y todas esas preocupaciones", fueron las palabras que pronuncio.

El mexicano competía en una categoría muy apretada,donde también estaban los actores Aldis Hodge por su personaje en Black Adam; Cliff Smith por su papel en On the Come Up; Jalyn Hall esperaba recibir el premio por su trabajo en Till; mientras que John Boyega también se quedó en el camino por su papel en The Woman King.

También se puede considerar que Tenoch Huerta fue parte del premio al mejor reparto en una película, pues el premio se lo llevó también la más reciente película de Black Panther creada por Marvel Studios.

Black Panther: Wakanda Forever también compite con algunos de estos proyectos en la categoría de mejor película del año, pues aparecen A Jazzman's Blues; Emancipation; The Woman King y Till.

NAACP es la sigla de Asociación Nacional Americana para el Avance la Gente de Color, donde se hacen homenajes y se premian los logros de las personas morenas, indígenas, afrodescendientes, etcétera, que destacan en la televisión, en el cine, la música y la literatura.

El mexicano subió al escenario y dio un discurso frente a grandes estrellas. Crédito:Instagram / @Tenochhuerta

Se les considera igual de importantes que unos premios Oscar o unos premios Grammy, pues constan de un total de 35 categorías que además de ser votados por la organización, también toman en cuenta el voto del público que se puede hacer a través de la página oficial.

La primera vez que se realizó la entrega de estos premios fue en el año 1967, pero no fue hasta 1994 que pudo ser televisada de manera nacional, en todo el territorio estadounidense, y hasta el año 2007 se transmitió en vivo, sin retrasos. Actualmente se puede ver también a través de diversos servicios de streaming.

