Ya hay tenis de Namor y así los presumió Tenoch Huerta, ¡se iluminan con el Sol!

El furor que causó Black Panther "Wakanda Forever", película del universo cinematográfico del Marvel aún no termina, y es que para los fanáticos mexicanos tuvo un especial significado, pues el actor originario de Ecatepec, Tenoch Huerta dio vida, según los críticos, de forma magistral al personaje de Namor, el villano de la cinta.

Han sido múltiples los homenajes que el mexicano ha recibido, desde murales, cosplay, dibujos y ahora hasta unos tenis que él mismo Tenoch compartió a través de sus redes sociales. Resulta que sus seguidores utilizaron la silueta del Nike Af1 High, pues de acuerdo con su creador, el youtuber Martin Juarez TV, ésta permitía tener más espacio para poder hacer el diseño.

En el video se puede observar a Huerta como la representación de Kukulcán que hizo el estudio estadounidense, el creador destacó que la pintura tiene un pigmento especial que se activa con la luz del Sol, así en la sombra son fluorescentes.

"Es un orgullo que un mexicano esté triunfando en Marvel"

Tenoch Huerta a los Oscar

Mucho se especuló sobre la carrera hacía la premiación del Oscar 2023, se decía que Tenoch tenía muchas posibilidades de ser nominado por su actuación en "Wakanda Forever", sin embargo, la cinta de Ryan Coogler, sí figura en la prelista de nominaciones para los premios de la Academia, pero en las categorías de: mejor maquillaje, sonido, efectos especiales, banda sonora y mejor canción (Lift Me Up), lo anterior no quita la posibilidad de ver al egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, desfilando por la alfombra roja y codeándose con la crema y nata de Hollywood.

Además, ya tiene fecha de estreno en la plataforma de streaming Disney Plus, para que si eres suscriptor la puedas ver todas las veces que quieras. La denominada como "la mejor película de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel" estará disponible a partir del primero de febrero.

SEGUIR LEYENDO

Santa Fe Klan revela el secreto para salir del barrio y formar parte de "Black Panther: Wakanda Forever"