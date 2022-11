Santa Fe Klan revela el secreto para salir del barrio y formar parte de "Black Panther: Wakanda Forever"

A pocas horas del estreno de “Black Panther Wakanda Forever” se llevó a cabo en Plaza Satélite en el Estado de México la alfombra roja de la cinta, al evento acudieron varios de los actores que forman parte del elenco, pero también estuvo presente el cantante y compositor Santa Fe Klan que prestó su voz para una de las canciones del sountrack.

“Black Panther Wakanda Forever” es la segunda entrega de la historia que fue protagonizada por Chadwick Boseman (primera cinta), actor que perdió la vida víctima de cáncer de colón en agosto del 2020, ahora Marvel llevo a cabo una nueva propuesta en la que se busca hacer homenaje a dicha estrella que ya no está, según ha revelado el director Bryan Coogler.

Al ser un proyecto tan inspiracional, el mexicano Ángel Jair Jasso Quezada, conocido como Santa Fe Klan también fue cuestionado en relación a su participación musical, en un video que está disponible en TikTok desde la cuenta de @Charlidomzz se ve como el joven atiende a la prensa, quienes lo cuestionan sobre el secreto par salir de su “barrio”, y llegar hasta la oportunidad de cantar para una película internacional.

“Poco a poco, todo a llevado su proceso no fue de un día a otro y yo creo que le hemos echado muchas ganas, hemos trabajado mucho desde los 13 años tengo 22, siempre soñando y siempre haciendo, perseverancia es lo que me ha tenido aquí, es lo que me ha hecho cada vez aprender más a hacer mi música, mis letras”, dijo el intérprete de “Debo entender”.