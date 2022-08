"El Capi" Pérez hace una emocionante declaración sobre Tenoch Huerta y su papel de "Namor" en Marvel | VIDEO

"El Capi" Pérez habló con Pamela Cortés Roemer en el podcast “La cinemafia”, durante la emisión se abordó el tema de la participación del mexicano Tenoch Huerta como "Namor” en la nueva cinta de “Black Panther: Wakanda Forever”, un proyecto de Marvel, el conductor y comediante hizo algunas revelaciones sobre lo que piensa de este suceso.

Carlos Alberto Pérez Ibarra nombre real de “El Capi" Pérez manifestó que nunca se había sentido identificado con un superhéroe hasta que supo que alguien con características físicas parecidas a él interpretaría a uno.

“Quiero hacer un paréntesis en este caso porque cuando me enteré de que Tenoch Huerta iba a ser ‘Namor’ despertó en mi algo que yo nunca había sentido y no sabía que tenía esa ausencia, nunca me había sentido tan identificado con visualmente con un héroe, con un superhéroe”, confesó.

Las razones por las que “El Capi” se dijo contento de esta sensación es por la similitud que ahora siente. “Para mi si fue muy poderoso ver que alguien parecido a mí va estar en un universo que yo veía tan lejano, ese comentario lo tenía que hacer porque si me sentí muy identificado y representado con ese anuncio”, agregó el también influencer.

Más sobre Tenoch Huerta en “Black Panther: Wakanda Forever”

Según información de Marvel la cinta “Black Panther: Wakanda Forever” tiene prevista como fecha de estreno el 11 de noviembre del 2022 y los datos de la sinopsis revelan que “continuará explorando el incomparable mundo de Wakanda y todos los ricos y variados personajes presentados en la primera película”.

Tenoch Huerta es originario de la Ciudad de México, además se ser un importante actor para el país, ha desarrollado una carrera como escritor y activista específicamente en temas de racismo en México.