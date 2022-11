Black Panther: Wakanda Forever: ¿cuántas escenas post créditos tiene?

No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla como reza el dicho y esto aplica para el esperadísimo estreno de "Black Panther: Wakanda Forever" la segunda parte de la película del superhéroe africano que se ha convertido en una bandera de inclusión. Es de dominio popular que el actor, Chadwick Boseman, que diera vida al "la pantera negra" falleció trágicamente a los 43 años derivado de complicaciones del cáncer de colón que padecía.

La producción de Marvel decidió no reemplazarlo con un nuevo intérprete y eligió a la hermana del rey de Wakanda, la princesa Shuri interpretada por Letitia Wrigh, para continuar con el legado de la poderosa nación rica en vibranium. En América Latina, sobre todo en México, esta secuela ha causado una gran expectación, pues hay representantes mexicanos, encabezados por el actor Tenoch Huerta quien le da vida al antagonista Namor.

Sí, la segunda película de Black Panther es un sentido homenaje a Boseman, se nota desde la primera escena y hay momentos verdaderamente estremecedores, pero no vamos a dar ningún dato que arruine la cinta dirigida por Ryan Coogler, lo único qué es importante que sepas es que dura 2 horas con 41 minutos más los comerciales y adelantos propios de las sales de cine, así que si tienes la intención de vivir la experiencia toma en cuenta el tiempo.

Tenoch Huerta el mejor mexicano en Marvel

El actor de cintas como "Güeros" y "The Forever Purge", es conocido por su activismo en contra del racismo y la discriminación en México, situación por la cual se ha convertido en un personaje polémico, pero lo único cierto son los hechos y con su trabajo ha conseguido la exposición digna y correspondiente, no sólo para los mexicanos, sino para toda la comunidad latina no blanca.

En sus declaraciones en la premiere de la cinta Tenoch no perdió el tiempo y envió un mensaje a los productores que no creían en su trabajo: “que abran la mente un poquito para que puedan entender que habemos un montón de banda, que la única que necesitamos es una oportunidad, y si nos dan la oportunidad no se van a arrepentir. La respuesta sobre todo, mediática, de mucha gente que ha abierto los ojos y que nos voltea a ver y nos empieza a tomar mucho más en serio”, dijo.

Escenas extra

Sí, si vale la pena que te esperes, porque vine una escena muy importante en los post créditos, es sólo una, aunque si te esperas al final, final, no verás escena, pero sí un importante mensaje sobre lo que sigue en el universo.

