Dibujante de Marvel se burla del su físico de Tenoch Huerta como Namor en "Black Panther: Wakanda Forever"

Para emoción de los mexicanos, Tenoch Huerta fue señalado por Marvel para que interpretara a uno de sus personajes más emblemáticos: Namor. Esto, dentro de la película "Black Panther: Wakanda Forever", uno de los proyectos más ambiciosos de la empresa dentro de su universo; sin embargo, las cosas no han resultado tan bien para el actor, pues recibió una dura crítica de parte de uno de los dibujantes de la empresa.

Se trata de Mike Deodato, creador de cómics brasileño, quien sin temor a la polémica publicó su crítica a través de sus redes sociales. En ésta comparó el físico de espaldas del también activista con la suya bajo el siguiente comentario: "Se nota que alguien se equivocó cuando el personaje de una película tiene peor aspecto que el artista de 60 años que lo dibujó".

Como era de esperarse la publicación generó todo tipo de reacciones, pues hubo aquellos que lo tomaron a broma, pero también aparecieron comentarios en su contra. Al parecer, éste último grupo fue más grande, al grado de que el dibujante de Marvel tuvo que ofrecer una nota aclaratoria.

Mike Deodato comparó su cuerpo con el de Tenoch Huerta (Foto: IG @mikedeodato)

¿Qué decía Mike Deodato en su nota aclaratoria?

Tal fue la presión que el dibujante Mike Deodato no tuvo otra opción que escribir un una nota aclaratoria para detener la ola de críticas que se desataron a raíz de su ocurrente publicación:

"Hace poco hice una broma sobre la aparición de un personaje de cómic en la pantalla que se salió de control debido a los haters de Internet. Así que déjame aclarar: Me estaba burlando del personaje del cómic, no del actor. Podría ser cgi, un muppet o un robot allí, estaba apuntando a un personaje ficticio en una película, no a una persona en la vida real"

Comunicado del dibujante brasileño (Foto: IG @mikedeodato)

De igual manera mencionó que no tenía idea de quien "era el actor ni su etnia" por lo que "las acusaciones de que soy racista son simplemente tontas". De igual manera aseguró que no era su intención herir los sentimientos de ninguna persona, en especial de Tenoch Huerta (de quien nunca escribió su nombre), quien hará un buen papel.

