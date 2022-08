¿Lucia Méndez desea ser homenajeada en Bellas Artes como Silvia Pinal?; esto dijo la actriz | VIDEO

Este lunes 29 de agosto los mexicanos fueron testigos del homenaje que se le realizó a la actriz Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes por sus más de 70 años de carrera artística. En el recinto se dieron cita, además de su familia, varios famosos como Humberto Zurita, Blanca Guerra, Susana Zabaleta y Lucía Méndez entre otros no menos importantes.

Fue ésta última quien ofreció unas palabras para la prensa rosa sobre la última diva de la Época de Oro del Cine Mexicano, que a pesar de nunca haber trabajado juntas, aseguró que tiene su completa admiración y que la quiere mucho, además de ser una gran escuela para ella.

De igual manera, la actriz mencionó que es un gran ejemplo y que le encanta su sentido del humor por la manera en que toma las cosas. No obstante, también expresó su gusto por llegar a ser homenajeada en Bellas Artes y que nunca se retirará del mundo de la farándula.

"Por supuesto que me encantaría ser homenajeada en Bellas Artes. Algún día lo lograré. No, yo no me voy a retirar nunca, nunca, nunca. Aunque ya venga como doña Prude, voy a llegar y: 'hola muchachitas, ¿cómo están?'", dijo la también cantante.

¿Es posible que se le pueda hacer un homenaje a Lucía Méndez?

A pesar de las múltiples polémicas en las que se vio envuelta Lucía Méndez, al igual que Silvia Pinal en su momento, la idea de que sea reconocida no es descabellada, al menos a razón de los conductores de De Primera Mano, quienes destacaron la trayectoria de la originaria de León, Guanajuato.

Recordaron que las telenovelas que interpretó como protagonista han sido de las más vistas a nivel mundial al igual de tener una carrera sólida en la música. Sin embargo, mencionaron que el pase de entrada de la mamá de Alejandra Guzmán a Bellas Artes fueron las películas que hizo con Luis Buñuel: "Viridiana" (1961), "El ángel exterminador" (1962) y "Simón del desierto" (1964.

SIGUE LEYENDO:

Bad Bunny sigue haciendo historia; colaborará en el nuevo disco de Gorillaz: "Cracker Island"

Dulce Soltero: ¿Quién es la modelo que brilla en OnlyFans junto con Celia Lora y Karely Ruiz?

Bad Bunny: Esto fue lo que dijo el bailarín con el que protagonizó el polémico beso