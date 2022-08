Silvia Pinal: así recibió su reconocimiento en Bellas Artes con hermosas palabras de su hija Alejandra Guzmán

En punto de las 19 horas el Palacio de Bellas Artes albergó el merecido homenaje que se le realizó a Silvia Pinal por sus más de 70 años de carrera artística. En este recinto recibió un reconocimiento de parte del INBAL y de la Secretaría de Cultura por ser egresada distinguida de la Escuela Nacional de Arte Teatral.

La encargada de entregarle el galardón fue Lucía Jiménez, directora General del INBAL, quien mencionó que el legado de la actriz es referente fundamental en la cultura de México. Asimismo le mencionó que están reunidos todos los "mundos posibles", los mismos que ella tejió: "la historia del teatro, de la televisión y del cine mexicano están bordados en tu vida y eso es lo que hoy estamos agradeciendo...", mencionó.

De igual manera transmitió el mensaje que la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, le envió a la histrión:

"Alguna vez le dijo el maestro Buñuel, 'a usted la adora el pueblo, usted tiene esa bendición' y nada más cierto. El pueblo tiene en Silvia Pinal uno de sus mayores ídolos del escenario y de la pantalla. Usted, doña Silvia, es parte del imaginario mexicano para distintas generaciones como musa inspiradora y como una de las protagonistas de la cultura del siglo XX. Nos llenamos de alegría en la Secretaría de Cultura por brindarle éste homenaje a través del INBAL, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Canal 22 y la Cineteca Nacional" Lucía Jiménez, directora General del INBAL

Lucía Jiménez, directora General del INBAL, entrega reconocimiento a Silvia Pinal (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué dijo Silvia Pinal?

Como era de esperarse Silvia Pinal tuvo oportunidad de tomar el micrófono y citar unas unas palabras para su público querido, mismo que no se aguantó las ganas de gritarle que la aman.

"¡Ay mamacita! Bueno muchachos me siento tan emocionada en este momento. Me siento llena de cosas. No sé, la gente que siento que me quiere, el teatro que lo amo y que me están dale y dale y dale. Pero vamos a hacer una cosa muy importante, yo se los prometo, el día de mañana. Les diré algo, se los prometo... les puedo asegurar...", mencionó la actriz.

Silvia Pinal recibió el cariño de su público todo el tiempo (Foto: Captura de pantalla)

Por si parte, Alejandra Guzmán fue la última en intervenir y agradecerle con todo su cariño a Silvia Pinal por sus enseñanzas y todo lo que les dio como madre y mujer:

"Quiero agradecerte madre todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer. Haz logrado tus sueños y más que cualquier mujer, como madre y artistas. gracias por darnos la vida y una familia divina, darnos talento, tu sangre, tu casta y esa sonrisa que tienes todos los días, tan bella. Eres grande, eres única".

Alejandra Guzmán le agradeció a su madre por todo su amor (Foto: Captura de pantalla)

