Profeco: Aquí las marcas que sí son jamón y las que no deberían llevar el nombre

El regreso a clases se cumplió al pie de la letra como lo señaló la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de su calendario oficial. Como parte de todo lo que rodea a los estudiantes se encuentre el lunch que en la mayoría de las ocasiones se compone por un sandwich o torta, mismo que contiene jamón, pero ¿realmente este alimento es bueno para los niños y la población en general?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis a 44 marcas de éste producto para informarle a las personas cuáles son los mejores y cuáles los peores. En este caso, advirtió que para que ser considerado como jamón (aunque sea de pavo o cerdo) debe contener un mínimo del 55 por ciento de carne.

Un total de 570 pruebas se realizaron a los productos con clasificaciones: económico, comercial, preferente, fino y extrafino; el resultado arrojó 6 que no pasaron la prueba. Incluso señaló que uno de estos no debería de llamarse jamón debido a que contiene otros elementos que no son mencionados en el empaque.

¿Cuáles son los jamones de verdad?

Tras ser sometidos al Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, que midió el porcentaje de carne, calorías, carbohidratos, sodio, grasa, entre otros, se determinó que las siguientes marcas de jamón son las mejores del mercado.

Capistrano

Chimex Ibero Barcelona

D’ Héctor

Galicia

Granja Món Plus

Great Value

eFa Carnes Frías

Fud

Kir

San Antonio ICO

Sparta Virginia Valley Foods

Vita Deli

Zwan Premium

Alpino

Aurrera

Los Manantiales

Peñaranda

Capistrano

San Rafael Balance

San Rafael de Pavo

¿Qué marcas no son jamón de verdad?

La Profeco advirtió sobre 6 marcas que no son jamón de verdad:

Galy-jamón: Contiene menos carne de la requerida. Bafar-jamón de pavo: Tiene 4.6 por ciento menos producto. Bafar-jamón cocido de pavo: Tiene 4.7 por ciento menos producto. Lala Plenia-jamón virginia de pavo: No contiene el porcentaje de proteína de soya que añade. Duby-jamón cocido de pavo: Contiene menos carne de la requerida. Sparta-jamón cocido de pavo: Contiene pollo y no debería llamarse jamón.

Para evitar llevarse sorpresas, la dependencia le recomendó a los consumidores siempre revisar la etiqueta para conocer el contenido del producto. En este caso, muchos de estos pueden contener lácteos, soya o gluten, elementos que podrían ser perjudiciales para personas alérgicas a ellos.

