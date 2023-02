VIDEO | Tenoch Huerta fue jugador de futbol americano antes de convertirse en actor y así lucía

Tenoch Huerta goza de una extensa trayectoria en el cine mexicano y recientemente se sumó al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con “Black Panther: Wakanda Forever”, pero antes de alcanzar el éxito en la feroz industria mostró su talento como deportista al ser parte de un equipo de futbol americano durante varios años hasta que encontró su pasión en la actuación.

El actor, que da vida a Namor en la cinta de Marvel, ha hablado en más de una ocasión sobre cómo fue crecer en Ecatepec y las dificultades que se le presentaron en su camino al éxito. Además, ha usado la fama como una herramienta para alzar la voz en contra del racismo en la industria del cine y la televisión con “Poder Prieto”.

Tenoch Huerta jugaba futbol americano antes de ser actor. Foto: IG @tenochhuerta

Sin embargo, Tenoch Huerta posee otra pasión alejada de los reflectores y que durante muchos años lo llevó a pensar que su futuro se encontraba en el deporte. Se trata del futbol americano, algo que practicó desde los cinco años de edad como un pasatiempo y de lo que se revelaron imágenes a través de un video de TikTok donde se le puede ver su uniforme con el número 81.

En entrevista con "El Escorpión Dorado" para su canal de YouTube, el actor detalló que durante muchos años jugó futbol americano, pero el gusto de su padre por el cine lo llevó a inscribirlo a un taller de actuación a los 16 años. Esto también lo hizo como un pasatiempo, pero pronto se convirtió en una prioridad debido a lo mucho que le gustaba.

“Volverme actor era tan lejano como volverme un jugador de futbol americano profesional de México (…) Uno no puede soñar con lo que no puede ver. Yo no veía gente de mi color de piel en la pantalla”, dijo el actor en entrevista para The New York Times.

Nació el 29 de enero de 1981 en la Ciudad de México y estudió la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores en Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Antes de convertirse en actor trabajó como camarógrafo, entre sus primeros papeles destacan el de la cinta “Así del precipicio”.

“Malamados, en la soledad todo está permitido”, “Déficit”, “Sleep Dealer” del director Alex Rivera y “Café Paraíso” son algunos de los proyectos en los que ha participado junto a estrellas como Gael García Bernal, Camila Sodi, Dagoberto Gama, Fernanda Castillo y Ana Serradilla.

