Papi Kunno está felizmente enamorado: ¿ya planea tener hijos?

Una de las celebridades de Internet más polémicas de TikTok es Papi Kunno, quien además de ser conocido por el contenido que genera en dicha plataforma digital, es un personaje que ha protagonizado diversos escándalos y episodios que han marcado su trayectoria, tal y como la vez que afirmó que él ya no se consideraba un TikToker, sino una celebridad y un artista, declaraciones que provocaron mucho hate por parte de diversos usuarios de redes sociales.

Sin embargo, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el influencer mexicano decidió hablar sobre aquella polémica respuesta, aclarando que eso no era lo que quería transmitir, aunque al final, los nervios del momento lo traicionaron haciendo que expresara de una manera diferente lo que tenía en mente.

"Yo estaba super emocionado, super nervioso y pues entre la plática y todo, cómo que... el tono en el que lo dije y a como en mi mente lo procesé no salió como yo quería, entonces sí estuvo como mal ahí ese comentario, pero más que nada a lo que quería llegar era a que sí soy TikToker y como tú lo habías dicho, afortunadamente he podido tocar otras áreas que es la música, la conducción, he estado también pues en actuación y todo esto, y eso quería decir, pero nada que ver con lo que dije", reveló Papi Kunno en "El Minuto que Cambió mi Destino".

Por otro lado, Papi Kunno decidió hablar acerca de su vida personal, enfatizando que actualmente tiene una relación estable con un joven que ya vive con él y con quien está formando una pequeña familia, misma que se compone por la pareja y dos pequeños cachorritos, los cuales fungen como sus "perrihijos".

Pero, ¿será que Papi Kunno ya quiere ser papá? Aunque el influencer aclaró que esta idea ya ha rondado por su mente y la de su actual novio, por ahora solo lo ve como un plan a futuro. "Sí nos gustaría tener un mini Kunno", expresó el influencer, destacando que tampoco está peleado con la idea de adoptar.

"(Soy) muy celoso, pero hay mucha confianza y comunicación en esta relación (...) Me gustaría no ser celoso y tóxico, pero ¡rayos! (Mi novio) es toxiquito, pero me apoya mucho en todo lo que estoy haciendo, entonces también sabe que me voy de viaje por trabajo y regreso y todo, la verdad es que es una de esas personas que sé que están por Kunno y no por Papi Kunno, entonces, todo lindo", añadió el influencer de 22 años.