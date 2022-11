Papi Kunno: Filtran otros casos en el que el influencer fue ignorado y humillado en público

De acuerdo con Inés Moreno, creadora de contenido en la plataforma Tiktok, Kunno ha sido ignorado en más de una ocasión, el influencer que se autodenomina como "Papi Kunno" ha sufrido de momentos humillantes en premiaciones y fiestas de celebridades de la farándula mexicana.

El famoso tiktoker Kunno se ha visto envuelto en polémica debido a un supuesto desplante por parte de David Guetta, fue durante la ceremonia de premiación de "Los40 Music Awards", evento realizado el pasado 4 de noviembre en Madrid, España, en donde el influencer regiomontano fue el presentador de algunas categorías.

Fue en el momento en el que "Papi Kunno" presentó al DJ de origen Francés David Guetta como ganador del premio “Best Internacional Dance Artist” en donde la más reciente polémica de Kunno tuvo lugar, debido a que el famoso músico parece negarle un beso al influencer de tiktok. Lamentablemente esta no es la única ocasión en dónde el tiktoker ha sido humillado e ignorado en público.

Créditos: Especial

Gracias a Inés Moreno, tiktoker que se encarga de cubrir noticias relacionadas a la farándula mexicana, sabemos que Kunno fue ignorado durante la alfombra roja de los premios "Eliot Awards" en 2021, en donde el influencer regiomontano resultó ganador de la categoría "Revelación del Año".

"Papi Kunno" pasó un momento difícil durante los "Elliot Awards"de 2021, ya que, a pesar de obtener el galardón a "Revelación del Año" ningún medio de comunicación presente en la alfombra roja de evento le ofreció una entrevista al tiktoker.

De igual forma Kunno causó polémica durante la fiesta del lanzamiento del nuevo disco de Kenia Os, fue durante este evento que la cantante se detuvo a dedicarle unas palabras a "Papi Kunno" con quien recientemente había tenido una pelea.

“¿Esa no fue la que me insultó a mí una vez? Sí, esa es Manelyk la que me quemó. Ahorita volteó burla” comentó Kenia Os refiriéndose a una polémica que había tenido con el influencer Kunno.