Papi Kunno revela a haber sufrido abuso sexual; "no podía defenderme y se aprovecharon"

Kunno se volvió viral este jueves luego de haber sostenido una entrevista con el "Escorpión Dorado", famoso personaje interpretado por el influencer Álex Montiel, en donde se abrió de corazón y habló acerca de situaciones hasta ahora desconocidas acerca de su pasado. Además, el popular creador de contenido confesó haber sido víctima de abuso sexual cuando residía en Monterrey.

Guillermo Kunno, también conocido en redes sociales como Papi Kunno, se subió "Al Volante", junto al "Escorpión Dorado", para hablar acerca de su exitosa vida como influencer, de sus éxitos, fracasos y también de su pasado, un tema que el cual muy pocas veces había abordado, sobre todo ante las cámaras.

El tiktoker de 21 años de edad es hoy por hoy una de las celebridades más polémicas pero también más reconocidas en las redes sociales, en donde cuenta con millones de seguidores que permanecen siempre atentos a sus publicaciones y lo han acompañado desde hace años en su trayectoria como influencer. Por este motivo su confesión impactó aún más, ya que en pocas ocasiones se le ha visto hablar de su vida personal y de la etapa antes de alcanzar la fama en redes.

Kunno se confiesa con el "Escorpión Dorado"

Fue al poco de publicarse el video en donde Papi Kunno se subió "Al Volante" con Escorpión Dorado, que el influencer se volvió tendencia de nuevo en redes, sin embargo, en esta ocasión no fue debido a alguna polémica como las que previamente ha protagonizado, sino porque durante la entrevista dio a conocer algunos secretos, tales como el hecho de haber sufrido abuso sexual hace algunos años cuando residía en Monterrey, su ciudad natal.

Más allá de la imagen extravagante y considerada por algunos "egocéntrica"; Kunno mostró durante la entrevista el otro lado de su personalidad, aquel que pocos han visto, y lo hizo para referirse a temas delicados que ha tenido que afrontar en su vida. Uno de ellos fue el traumático momento en que fue víctima de violación. Kunno comenzó la entrevista asegurando que antes "era de barrio" y que debía defenderse a golpes de quienes le hacían bullying, para ello sus amigos lo ayudaron a pelear a puño cerrado.

"Me enseñaron, porque a mí me tocaba mucho que en Monterrey tenía que defenderme porque me pasaba que se aprovechaban de mí. Yo pasé por un abuso, entonces me tocaba defenderme", aseguró. Ante esto, "Escorpión Dorado" le preguntó acerca de qué tipo de abuso, a lo que el influencer respondió que fue víctima de abuso sexual por una persona que conoció en un centro nocturno, durante la época en que trabajaba en antros o centros de diversión: "Una persona que se aprovechó de mí ese día en esa discoteca en la que andábamos".

En aquel entonces a Kunno lo contrataban como animador y así levantar el ambiente del lugar, además de ser el anfitrión o host del evento, sin embargo en una ocasión tomó bebibas alcohólicas y se excedió, confesó, lo que lo llevó a perder un poco la consciencia: "Yo me pasé de la raya y estaba medio inconsciente y así fue como se aprovecharon. O sea, no estaba inconsciente, sino que estaba consciente, pero no tenía movimiento en mi cuerpo, como que no podía defenderme. Y me tocó, ahí fue cuando mis amigos me ayudaron a defenderme", confesó el tiktoker.

SIGUE LEYENDO:

¿Se retira de TikTok? Kunno revela con El Escorpión Dorado sus planes para 2022

Famoso influencer revela ganar entre 750 mil y 1 millón de dólares al mes; te decimos de quién se trata

TikTok Awards: ¿A qué hora y dónde ver en vivo la premiación a los mejores creadores de 2021?