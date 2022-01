Famoso influencer revela ganar entre 750 mil y 1 millón de dólares al mes; te decimos de quién se trata

En el mundo de las redes sociales son muchas las celebridades alrededor del mundo que se han dado a conocer a lo largo de los años como creadores de contenido, aunque no todos logran tener un alcance sobresaliente, sí los hay aquellos que esta labor les ha llevado a alcanzar conseguir una inmensa fortuna gracias a los videos que publican con frecuencia en redes.

Uno de ellos, es Yeferson Cossio, un influencer originario de Colombia cuyo trabajo le ha permitido alcanzar una millonaria suma de dinero, lo que le permite darse costosos lujos que presume con frecuencia en sus posts o videos. Han sido incontables las ocasiones en las que sus seguidores le han preguntado acerca de cuáles son sus ingresos por trabajar como creador de contenido, sin embargo, siempre se había negado a dar una respuesta.

Fue hasta ahora que Yeferson Cossio decidió por fin romper el silencio en torno al tema y dio a conocer la millonaria suma que percibe mensualmente, todo gracias a la generación de contenido y a los contratos de publicidad que tiene con distintas marcas. “Es la única pregunta que hacen; no voy a seguir ignorando el tema," compartió este miércoles el joven de 27 años de edad.

Yeferson Cossio, ente lujos y excentricidades

Además de sus videos y publicaciones, Yeferson Cossio es conocido por mostrar continuamente su vida de los lujos y excentricidades; las cuales incluyen viajes por todo el mundo, carros deportivos, motos de alta gama, así como un conjunto de propiedades que tiene en Colombia, su país natal, y en particular en Medellín, su lugar de residencia.

Este tipo de publicaciones han despertado las dudas de sus seguidores respecto a cuál es la cifra que percibe como creador de contenido, y hay quienes incluso le han cuestionado acerca de "cuál sería su salario o sueldo mensual." Por lo que después de tanta insistencia, el influencer decidió detener la cascada de cuestionamientos y al fin dio respuesta a los más de 8 millones de seguidores que lo siguen en Instagram.

“Es la única pregunta que hacen; no voy a seguir ignorando el tema. Trato de no hablar de eso porque son cosas de las que…uno prefiere no hablar”, declaró Cossio en una de sus historias de Instagram. La respuesta se originó durante una dinámica de preguntas y respuestas de la red "hazme una pregunta", en donde el colombiano decidió responder todas las preguntas que le realizaran.





“Yo tengo un ‘call center’ al cual todos ustedes tienen acceso. Ahí les dan mis estadísticas, les dicen cuánto cobro por historia. Se ven cuántas historias de pauta subo al día y cuántas reproducciones tiene mi Facebook. Entonces, al final de cuentas ni siquiera es un secreto”, declaró. “Sin darle más vueltas al asunto: mi promedio mensual es de 750 mil dólares”, reveló el Yeferson Cossio.



Aunque aclaró que el monto podría incrementarse en los próximos meses debido a las dinámicas que ya se encuentra proyectando, lo que lo llevaría a percibir hasta un millón de dólares mensuales. Por lo que al tipo de cambio actual, la suma rondaría entre los 16 millones 500 mil pesos (750 mil dólares) y los 22 millones de pesos mexicanos (1 millón de dólares).

Además, Cossio acotó; “Y ya. De mis otros negocios no pienso hablar”. El influencer se dio a conocer desde hace algunos años gracias al material que comparte en sus redes, el cual incluye desde videos de bromas, estilo de vida y acciones en defensa de los animales.

