FOTOS: Paola Dalay presume sus piernas de acero con minifalda de flequillos metálicos

Paola Dalay es una influencer mexicana que siempre impone moda en redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, en la cual, continuamente postea fotografías en las que hace gala de sus mejores atuendos, mismos que, además de adecuarse a las tendencias de cada temporada, conservan el estilo total black de la también modelo.

En esta ocasión, el outfit con el que la novia de José Eduardo Derbez sorprendió a sus fans fue con una moderna combinación que la hizo unirse al trend del glitter y las prendas con aberturas, pues curiosamente estos detalles fueron retomados en la minifalda con la que impuso estilo este fin de semana.

Como se aprecia en las imágenes, con el objetivo de no crear un look demasiado cargado, la joven modelo decidió optar porque su prenda estrella fuera una minifalda, mientras que su blusa no tuvo mayores decoraciones, ya que se mantuvo en un estilo básico, cuyo mayor atributo fue el escote.

Así es como impuso moda la joven influencer | IG: @paodalay_2203

Esto permitió que Paola Dalay pudiera explotar al máximo el diseño de su falda, misma que cuenta con un corte irregular que forma una sexy abertura a la altura de su muslo izquierdo, misma que a pesar de ser un poco pronunciada no deja que mucha piel de la influencer quede al descubierto.

Cuestión que se debe a que la falda de la novia de José Eduardo Derbez cuenta con una cascada de flequillos metálicos que además de darle un toque glamuroso al look final de la personalidad de Internet, ayudan a cambiar el aire de su atuendo, pasando a crear un outfit versátil con toques de elegancia y sensualidad.

Sin mencionar que, gracias a la elección del delicado calzado, las piernas de Paola Dalay se pueden lucir en su máximo esplendor, lo cual convierte al atuendo de la modelo en una opción perfecta para las mujeres a las que les encanta presumir sus piernas de acero.

La falda de Paola Dalay está muy a la moda | IG: @paodalay_2203

El look de la influencer fue tan aclamado que muchos de sus seguidores no resistieron en llenarla de halagos y cumplidos, entre ellos su propia pareja, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quien, como ya es costumbre decidió elogiar a su amada con un breve, pero tierno mensaje, el cual en esta ocasión señala: "Me saqué la lotería", frase que acompañó de unos emojis enamorados.

SIGUE LEYENDO:

Paola Dalay, novia de José Eduardo Derbez, se luce con botas rojas y mini short negro

Paola Dalay se luce con escotado atuendo rockero