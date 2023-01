FOTOS: Paola Dalay modela vestido ideal para enmarcar la silueta

Después de la fiestas de fin de año, muchas personas están preocupadas por todas las delicias que probaron durante esas fechas, por lo cual, buscan ropa que sea favorecedora y que ayude a disimular esos kilos que se tienden a subir durante diciembre. Así que si tú eres una de las mujeres que se encuentra en esta situación, no dudes en seguir los consejos de moda de Paola Dalay, quien en su última publicación modeló el vestido ideal para enmarcar tu silueta.

Y a diferencia de lo que puedas pensar, la novia de José Eduardo Derbez no eligió un atuendo en negro para destacar su figura, sino que se arriesgó y lució un look en tonos claros, el cual si bien puede ser un arma de doble filo, bien utilizado te ayudará a ser la sensación durante esta temporada.

Pues tal y como se aprecia en las fotografías, gracia a su estilo, el vestido de Paola Dalay es perfecto para crear el efecto visual de estilizar tu cintura, de tal manera que se simulan a la perfección los "gorditos" que pudieron generarse por el pavo, los romeritos y otros platillos que nos quitaron el aliento durante el fin de año.

Con este vestido Paola Dalay se robó las miradas

No obstante, con esto no queremos decir que las lonjitas no sean atractivas, pues el cuerpo de las mujeres es perfecto sin importar la complexión que tengan. Por lo cual, este tip va enfocado para aquellas personas que simplemente buscan verse más esbeltas, a reserva de lo cómodas que se sientan con su tipo de cuerpo.

Y la razón por la que este vestido resulta ideal para enmarcar tu silueta es por el hecho de que cuenta con unas franjas estratégicamente colocadas que ayudan a generar un efecto caricaturizado en el look de Paola Dalay, de tal suerte que se crean sombras que estilizan su cintura y abdomen.

Esto sin mencionar que gracias a las líneas de la parte inferior de la falda se lucen aún más las curvas de la modelo e influencer, quien continuamente comparte contenido en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, donde siempre postea algunas fotos de sus mejores atuendos.

El largo de este vestido es perfecto para alargar tu silueta

