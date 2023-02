Elvis Presley, el ídolo que se hizo leyenda, pese a que le prohibieron hacer giras mundiales

El legado de Elvis Presley es interminable en la industria musical, prueba de ello es que a casi 46 años de su muerte nadie le ha arrebatado el título de “El Rey del Rock” y sus canciones siguen vigentes en el gusto del público; como actor hizo 33 largometrajes.

A lo largo de su trayectoria artística, el intérprete nacido el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Misisipi, Estados Unidos rompió varios récords, uno de ellos con su primer sencillo “Heartbreak Hotel”, que fue el primer sencillo del género musical en colocarse en el número 1 de la lista Billboard en el cual se mantuvo durante ocho semanas, sin duda el rock no volvió a ser el mismo desde su aparición.

Elvis debutó con el sencillo “Heartbreak Hotel” Foto: Facebook Elvis Presley

Presley debutó el 23 de abril de 1956, su voz, baile tan peculiar y su atractivo físico hizo que conquistara todos los rincones del planeta, pese al éxito el cantante de “In the ghetto” jamás logró consentir a sus fans alrededor del mundo con presentaciones en vivo, debido a que su manager, Tom Parker a quién apodaban el “Coronel”, inmigró ilegalmente a Estados Unidos y no tenía sus papeles en orden por lo que tenía pavor de no poder volver a pisar suelo americano.

A casi 46 años de su muerte nadie le ha arrebatado el título de “El Rey del Rock” Foto: Facebook Elvis Presley

Tom Parker habría asesinado a una mujer

Aseguran que el empresario no arregló su estatus migratorio porque asesinó a una joven mujer que era esposa del dueño de una tienda en los Países Bajos, lugar del que era originario. Fuentes extraoficiales afirman que esto se descubrió luego de que un periodista neerlandés recibiera una carta anónima, quien al indagar descubrió que Anna Van den Enden, una joven de 23 años fue liquidada a golpes detrás de una tienda en mayo de 1929, el crimen jamás se resolvió.

El intérprete de "Suspicious Mind" solo tuvo una hija, Lisa Marie Presley Foto: Facebook Elvis Presley

Esto derivó en que como representante de “El Rey del Rock” rechazara múltiples invitaciones, entre ellas una visita al Royal Variety Performance, en Londres, Inglaterra programada para septiembre de 1962, presentación que serviría al cantante para conquistar Europa y además sería reconocido por la familia real y se entrevistaría con la reina Isabel II.

Tom Parker estafó y explotó durante año al cantante americano Foto: Facebook Elvis Presley's Graceland

A lo largo de sus 21 años de carrera, el icónico interprete solo tuvo presentaciones en vivo en su país natal y tres en Canadá en el año de 1957, debido a que sólo en esos lugares Parker no tenía que presentar su documentación. Pasaron 15 años para que deleitará a los fans de la isla con “Aloha from Hawaii”, el espectáculo fue televisado y transmitido vía satélite por primera vez en 36 países, se estima que 1,500 millones de espectadores estuvieron pendientes de su actuación, así era el impacto de Elvis. El pasado 14 de enero se cumplieron 50 años del evento transmitido en 1973.

El especial de navidad del estadounidense fue un hit a nivel global Foto: Facebook Elvis Presley

“Graceland” es la segunda casa más visitada del país

Actualmente la marca de Elvis sigue siendo atractiva para el público, prueba de ellos es la película de “Elvis” protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks que recaudó miles de dólares en taquilla, plasma un poco de la vida del aclamado artista pero también lo que tuvo que pasar a lado de su colaborador, Tom Parker, quien lo estafó durante años, lo explotó y además impidió su crecimiento artístico.

“Graceland”, la mansión donde vivió la leyenda del rock es la segunda casa más visitada de EU después de la Casa Blanca Foto: Facebook Elvis Presley's Graceland

Otra muestra del poder del americano es que “Graceland”, su mansión en Memphis, Tennessee, donde perdió la vida el 16 de agosto de 1977, donde descansan sus restos y los de su única hija, Lisa Marie Presley, hasta la fecha recibe a 650 mil personas al año, lo que la convierte en la segunda casa más visitada del país americano después de la Casa Blanca.

Presley falleció el 16 de agosto de 1977 Foto: Facebook Elvis Presley

SEGUIR LEYENDO:

El día que declararon persona non grata a Elvis Presley en México

Cine de Oro: Así fue el momento en que Elvis Presley cambió la vida de Pedro Infante

Vicente Fernández: esto fue lo que le pidió "El Charro de Huentitán" a “El Potrillo” demostrar que es su verdadero hijo

DME