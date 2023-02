Elvis: ¿Quién es el Coronel Parker, villano interpretado por Tom Hanks en la película nominada al Oscar 2023?

"Elvis" es una de las películas que está nominada en los premios Oscar 2023, ya que fue una de las más exitosas en 2022 y obtuvo buenas críticas. Debido a que es una de las cintas que aspira a llevarse un reconocimiento de la academia, hay muchas dudas sobre los protagonistas de la historia, pues aunque varios saben quién fue Elvis Presley, otros desconocían al villano de la su biografía, el Coronel Parker, el cual fue encarnado por Tom Hanks.

La cinta sobre la vida de "El rey del Rock and Roll" fue protagonizada por Austin Butler, quien la dio vida al cantante de "Jailhouse Rock", y por Hanks, con el personaje de Tom Parker, quien fue el manager de la estrella. Actualmente, el filme está nominada en ocho categorías en los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos: "Mejor sonido", "Mejor diseño de producción", "Mejor fotografía", "Mejor maquillaje y peluquería", "Mejor diseño de vestuario", "Mejor montaje", "Mejor actor protagónico" y "Mejor Película".

¿Quién fue el Coronel Tom Parker en la vida real?

En la cita, Tom Hanks encargó al Coronel Parker, quien fue conocido por ser el representante de Elvis, sin embargo, muchos desconocían detalles de su trabajo, pues fue una persona importante para que el intérprete de éxitos como "Can't Help Falling in Love" y "Burning Love" llegara hasta el estrellato. No obstante, no todo fue bueno, ya que también fue uno de los causantes de que el artista adoptara una forma de vida poco saludable que lo llevó a la muerte en 1977.

Andreas Cornelis van Kuijk, nombre real del empresario, nació en Breda, Países Bajos, en el año 1909, sin embargo, en su juventud se mudó a Estados Unidos, en donde vivió ilegalmente. Adoptó el nombre de Tom Parker cuando se enlistó en el ejército de aquel país, y después de dejar las fuerzas armadas, comenzó a trabajar como promotor de espectáculos y circos, y fue así que en 1957 conoció a Elvis, de quien se convirtió en manager.

Al "Coronel", apodo que adoptó, se le reconoce por ser un innovador en marketing, ya que con sus estrategias, consiguió importantes contratos para su representado, como por ejemplo el millón de dólares para que el ídolo de Rock and Roll apareciera en una película de Hollywood, así como un gran arreglo por hacer una serie de presentaciones en Las Vegas, shows por los que se convirtió en el artista mejor pagado en aquel entonces.

El Coronel Tom Parker estaba de forma ilegal en Estados Unidos Foto: Especial

No obstante, no todo fueron cosas positivas, ya que controló muchos aspectos de la vida de Elvis Presley. Asimismo, a pesar de su gran popularidad, no le permitió que hiciera conciertos fuera de Estados Unidos y Canadá, puesto que de acuerdo a algunos biógrafos, el Coronel Parker quería evitar que las autoridades se dieran cuenta que estaba como ilegal en el país norteamericano. De igual forma, recibía el 50 por ciento de las ganancias del "Rey", cifra superior a lo que un manager obtenía.

Incluso tras la muerte de Elvis, Tom Parker intentó seguir administrando los bienes del cantante, sin embargo, fue cuando la familia comenzó un proceso legal en su contra. En 1980 una investigación determinó que su gestión no fue ética y pudo costarle millones de dólares al protagonista de "Fun in Acapulco", cinta sobre México, pero que se filmó fuera del país. Posteriormente, trabajó haciendo algunos eventos, pero mantuvo un perfil bajo hasta el día de su muerte el 21 de enero de 1997.

SIGUE LEYENDO:

"Albertano": alumna de secundaria reconoce perfectamente a Bad Bunny pero no a Elvis Presley y se vuelve viral

Cuándo se estrena en México "Ellas Hablan", la polémica película nominada al Oscar y basada en hechos reales

Esta película no merecía su histórico fracaso en Estados Unidos y ser tan maltratada en los Oscar 2023