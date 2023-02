Austin Butler: 5 fotos del galán nominado al Oscar 2023 por "Elvis"

Los premios Oscar 2023 están a unos días de realizarse, por lo que los nombres de diferentes actores empiezan a dominar los titulares de la prensa de espectáculos, uno de ellos es Austin Butler, quien estelarizó la película "Elvis" y actualmente está nominado a "Mejor actor protagónico". El histrión, de 30 años, es considerado uno de los galanes de Hollywood, por lo que aquí te mostramos 5 fotos que demuestran que es una de las personalidades más atractivas de la industria.

A días de que se realicen los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, los críticos y especialistas en el séptimo arte están dando a conocer sus predicciones para cada una de las categorías, y en la de "Mejor actor protagónico" varios colocan como ganador a Butler, quien le dio vida a Elvis Presley en la película biográfica. El artista ha tenido un largo camino en la industria del entretenimiento, pues comenzó desde que era un adolescente por lo que muchos pudieron ver su transformación.

5 fotos de Austin Butler, protagonista de "Elvis"

Austin Robert Butler, nombre completo del artista, nació el 17 de agosto de 1991 en Anaheim, California, comenzó su carrera cuando tenía 14 años al aparecer en diferentes series de televisión juveniles en Nickelodeon y Disney, como "El Manual de supervivencia escolar de Ned", "Hannah Montana", "iCarly" -participación que es una las más recordadas debido a que se hizo un meme viral- y "Zoey 101", en la que interpretó a James Garrett, el crush en la cuarta temporada de la protagonista Jamie Lynn Spears, la polémica hermana de Britney Spears.

Hasta los 20 años apareció en diversas películas y series para adolescentes, así como en algunas obras de teatro, sin embargo, poco a poco fue adquiriendo presencia en otro tipo de historias. Obras como "The Carrie Diaries" y cintas como "The Intruders" y " Yoga Hosers", le dieron la oportunidad de mostrar su talento, por lo que los productores lo empezaron a considerar en otros proyectos. Fue así que en 2018, Austin debutó en Broadway con la obra "The Iceman Cometh", por la que recibió buenas críticas de los especialistas.

En 2019, apareció en la película del director Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood", estelarizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. A pesar de que su participación fue muy breve, Butler tuvo una buena respuesta por parte de los críticos. En ese mismo año fue elegido para interpretar a Elvis Presley en la película biográfica del "Rey del Rock and Roll", la cual se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2022, en donde recibió 12 minutos de ovación de pie.

"Elvis" es considerada una de las 10 mejores películas del 2022, además, fue nominada en tres categorías en los Globos de Oro, incluida "Mejor actor", en la que Austin Butler se llevó el galardón, por lo que ahora tiene muchas posibilidades de obtener el reconocimiento de la Academia, en donde la cinta también está considerada a "Mejor sonido", "Mejor diseño de producción", "Mejor fotografía", "Mejor maquillaje y peluquería", "Mejor diseño de vestuario", "Mejor montaje" y "Mejor Película".

