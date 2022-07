Austin Butler; así fue su transformación de iCarly a meme viral y hasta protagonizar Elvis

Durante todo el fin de semana el tema de conversación no ha sido otro que el estreno de "Elvis", la biopic de uno de los músicos más importantes de todos los tiempos, Elvis Presley, el filme que ha tenido tan buenas críticas que se robó la atención de todo el mundo. Por supuesto, la trama dirigida por Baz Luhrmann no ha sido lo único que ha dado de qué hablar, pues la actuación de Austin Butler se ha robado todas las miradas, sobre todo por su pasado como chico Disney y Nickelodeon, en donde se le recuerda por sus personajes en "Hannah Montana" y "iCarly".

Y es que Austin Butler tiene una larga carrera como modelo, cantante y actor, su rostro de adolescente se convirtió en un meme viral que prevalece hasta sus casi 31 años de edad. Es por ello y por su magnífico talento que en los últimos días su nombre se ha mantenido en las principales búsquedas y tendencias en redes sociales, pues aunque siempre causó sensación al tener icónicos papeles, su aparición en "Elvis" dejó a todos con la boca abierta, tanto por su interpretación, como por su sorprendente transformación física.

Es por ello que en esta ocasión recordamos al querido actor y expareja de famosas como Vanessa Hudgens, y además de presumir su transformación, hacemos un recorrido por algunos de sus papeles más significativos que llenarán de nostalgia a quienes crecieron a principios de los 2000, pues el actor apareció en los programas infantiles y adolescentes más recordados como es el caso de "iCarly", "Zoey 101" o "El manual de supervivencia escolar de Ned".

Austin Butler inició su carrera de la mano de Nickelodeon

La primera oportunidad de Butler, fuera de su trabajo como extra en series, en el mundo de la actuación fue a los 14 años cuando se sumó al cast de "Manual de supervivencia escolar de Ned" en donde interpretó a "Zippy Brewster", uno de los personajes más recurrentes del programa y mejor recordado por su melena rubia y larga, además de uniforme deportivo y su balón de basquetbol siempre girando sobre su mano derecha.

Esta imagen juvenil es una de las más recordadas y que presumen su increíble transformación al guapo actor que este fin de semana sumó miles y miles de enamoradas.

Austin Butler en su papel como "Zippy Brewster". (Foto: IMDb)

Tras convertirse en el gran "galán" de Nickelodeon, Austin Butler dio un importante salto a Disney, en donde trabajo juntó a la estrella Miley Cyrus en su inolvidable programa "Hannah Montana"; sin embargo, para esta serie tuvo dos personajes, primero como "Toby" y después como "Derek Hanson".

Para este entonces mantenía su icónico cabello rubio y ligeramente largo, como se aprecia en una de las fotos virales de los últimos días, en donde además se le puede ver junto a Miley Cyrus, sufriendo de los celos por el novio de su mejor amiga.

El actor en su primer personaje de Disney; años después apareció en "La fabulosa aventura de Sharpay" de High School Musical. (Foto: Twitter @reeserichmondd)

Así se veía en "Hanna Montana". (Foto: Especial)

En un papel más adolescente apareció junto a Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears, en la cuarta temporada del programa "Zoey 101", donde dio vida a "James Garrett", el crush de la protagonista. Posteriormente, en un rostro más juvenil, protagonizó la película "Pequeños invasores", en donde interpretó a Jake Pearson.

Cabe destacar que en estos dos personajes se mantuvo fiel a su cabellera rubia y larga, además de sus ojos azules y sonrisa de encanto; mientras que en su nuevo personaje en "Elvis" lo vimos con una melena más corta y negra para entrar en personaje. Entre el 2009 y el 2012 Austin Butler también apareció en más series de Disney como "Los hechiceros de Waverly Place" y "Jonas", protagonizada por los Jonas Brothers.

Por supuesto, su larga trayectoria como actor incluye personajes en papeles más serios y con temáticas fuera de lo infantil y adolescente pues también formó parte de programas como "CSI: Miami" y "Los defensores". Asimismo, protagonizó la precuela de "Sex and the City: The Carrie Diaries", en conde dio vida al rompecorazones "Sebastián Kydd", un personaje al que interpretó por dos temporadas.

Austin Butler en el programa de Jamie Lynn Spears. (Foto: Zoey 101 Wiki)

También apareció en "Pequeños invasores". (Foto: SensaCine)

El actor en "The Carrie Diaries". (Foto: Twitter @HummeIAnders0n)

Cabe destacar que uno de sus personajes más recordados fue para el programa de iCarly, en donde Austin Butler no sólo dio vida al crush de las protagonistas, Carly (Miranda Cosgrove) y Sam (Jennette McCurdy), sino que también se convirtió en un meme viral que incluso en este 2022 es uno de los favoritos.

Por supuesto, tras el estreno de "Elvis", las redes sociales se llenaron con frases como "arriba la esperanza, abuelita", una frase que su personaje de "Jake Krandle" dice antes de interpretar una canción en la que demostró que su voz no era la mejor, a pesar de sus múltiples cualidades.

Y tras varios personajes más durante su adolescencia, uno de los más importantes llegó a los 23 años, pues en el 2014 se anunció que daría vida al personaje de "Chase" en la serie de superhéroes "Arrow", donde compartió pantalla con Stephen Amell, Katie Cassidy, Colin Donnell, David Ramsey y Willa Holland.

En esta serie también vimos su clásica melena rubia y más larga de lo normal, pero con un rostro más embarnecido y que también recuerda más al que actualmente se dio a conocer para protagonizar "Elvis".

Willa Holland y Austin Butler en "Arrow". (Foto: Twitter @WillaHollandSP)

Mientras que en sus personajes más recientes destaca la miniserie "Masters of the Air", en donde vio vida a "Gale Cleven", así como su aparición en "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino, en donde Austin Butler compartió escena con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.

El actor en "Once Upon a Time in Hollywood". (Foto: Twitter @farratia)

