No te levantes: disfruta el icónico momento del dueto entre Céline Dion y Elvis Presley

El estreno de la cinta Elvis del director Baz Luhrmann, es uno de los proyectos más esperados este verano de los fans y seguidores del llamado rey del rock, interpretado de forma soberbia por el actor Austin Butler y el experimentado ganador del Oscar, Tom Hanks bajo la producción de Warner Bros.

La película (que fue ampliamente recomendada por el cineasta mexicano, Guillermo del Toro) nos muestra el lado humano y artístico de uno de los iconos de la cultura popular del siglo XX y hasta nuestros días en todo el mundo.

El cantante y bailarín que rompió esquemas y fue motivo de debate público por sus muestras de baile y ritmo afroamericanos en una época en la que el racismo todavía era un problema muy fuerte en los Estados Unidos, es el más grande vendedor de discos en solitario hasta la fecha de todos los tiempos, un verdadero rey que por desgracia vivió demasiado rápido y se desvaneció a la corta edad de 42 años.

Presley se caracterizó por ser un personaje de los pies a la cabeza, un fuera de serie, el llamado "Elvis, la pelvis" por sus característicos movimientos de cadera en el escenario, sigue siendo uno de los mayores artistas nacido en los Estados Unidos y venerado en todo el mundo.

Y precisamente por esa razón, imitar o emular lo hecho por Elvis en su carrera ha sido desde el día de su muerte una especie de ritual que muy pocos han podido evitar a la hora de querer recorra la figura de Presley y su Influencia musical de los Estados Unidos.

Tal es el caso de la famosa cantante canadiense, Céline Dion, quien alcanzó el éxito y la popularidad cuando le dio vida al tema de la cinta Titanic en 1998, desde entonces, la carrera de Céline se fue al cielo y en algún momento había que aprovecharlo.

Una locura en televisión

Fue entonces que en el año 2008, durante la transmisión de una noche de concierto en el programa de talento "American Idol" ocurrió lo impensable, un dueto majestuoso entre Dion y el rey del rock frente al público en el foro y ante millones de personas que sintonizaron el programa.

Dion apareció en el escenario para cantar “If I Can Dream”, una de las canciones con más energía y simbolismo para la carrera de Elvis Presley (dicho momento no pasa desapercibido en la película de Luhrmann), cuando de pronto y ante la mirada llena de sorpresa de todos, apareció en cámaras el mismísimo Elvis Presley acompañando a Céline cantando su propio tema.

La edición y montaje de aquella escena, arrasó en su momento con el rating del programa y fue uno de los momentos más increíbles en la televisión de aquel año y de varios años después; la interrelación entre Elvis y Céline cantando esa canción ha sido sin lugar a dudas uno de los mejores momentos en la historia de "American Idol".

Así que no te pierdas el video y tampoco el estreno de la película que ya se puede disfrutar en las salas de cine de nuestro país a partir de este 14 de julio.

