"Albertano": alumna de secundaria reconoce perfectamente a Bad Bunny pero no a Elvis Presley y se vuelve viral

Parece que las nuevas generaciones están dejando se conocer a los artistas que marcaron toda una generación en la historia musical y la evidencia fue dada a conocer en redes sociales, donde una adolescente de secundaria pudo reconocer perfectamente al cantante de reguetón Bad Bunny pero no al "Rey del Rock and Roll".

Fue mediante un video de los influencers “Los ADN”, quienes frecuentemente van por la calle entrevistando a diversas personas sobre temas variados, donde una joven queda en evidencia al confundir a Elvis Presley con el personaje de “Albertano”, de la serie de comedia María de Todos los Ángeles.

En la grabación que circula en redes sociales se observa que uno de los los youtubers de dicho canal, le muestra algunas fotografías de varios artistas para que le dijera quiénes eran, fue entonces cuando sin nerviosismo o duda alguna, contestó equivocadamente en la foto del interprete de "Always On My Mind".

“¿Me puedes decir quién es él?” dijo el creador de contenido mientras sostenía la imagen de Elvis a lo que la joven respondió: "Es Albertano, sí".

Por su puesto la grabación de este momento rápidamente se viralizó en la web, donde cibernautas desataron una ola de comentarios divididos en los que algunos defendieron a la pequeña por no saber identificar al músico, pues argumentaron que no tiene por qué ubicarlo ya que no es de su época.

"Al menos que exista una materia en las escuelas como cultura pop, no estaría obligada a saber quien es un artista que murió hace 45 años".

Mientras que otros aseguraron que hay muchas personas mayores de 40 años que tampoco identifican al cantante a pesar de que haya sido uno de los artistas más influyendes en la historia del Rock and Roll.

"¿Es malo ser joven? Claro que no va a saber quién es, no tiene la experiencia de una persona adulta. Deja de hacerlos menos solo por ser jóvenes".

"¿Qué obligación tiene una niña de 13-14 años de saber quién fue un cantante que murió el siglo pasado? Si no está familiarizada con su música, si sus papás no la "influyeron" con esa música y nadie en su círculo cercano no escuchan esa música".

Pero también hubo otros internautas que se angustiaron de saber que las futuras generaciones ya no se guían por la buena música y "solo escuchan reguetón", aunque reconocieron que al menos son cantantes latinos.

