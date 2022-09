TikToker se hospeda en hotel con la "peor vista" del mundo y VIDEO arrasa en internet

Si bien los viajes no siempre suelen resultar de acuerdo a lo planeado a veces las señales comienza a aparecer desde antes, tal fue el caso de un TikToker que compartió un video en donde mostró lo que para él es el hotel con "la peor vista" del mundo, misma que se podía apreciar desde su habitación.

Se trata del comediante canadiense Neema Naz (@neemanaz) quien en su cuenta de TikTok compartió con los usuarios un clip en el que da muestra de su insatisfacción y evidente molestia al descubrir que la habitación que le habían asignado en el hotel Alberta, en el cual se hospedó, contaba con una de “las peores vistas del mundo”.

Y así lo demostró al abrir las persianas para, según él, dejar entrar un poco de luz, instante en el que se dio cuenta de que el cristal daba directamente hacia el vestidor y baño de damas, así como al área de albercas, por lo que por obvias razones en ningún momento pudo recorrer las persianas durante su estancia.

Video del TikToker se viraliza en internet

Al inicio del clip se observa a Neema Naz mostrar a los internautas el interior de su habitación al tiempo que se dispone a abrir las cortinas:

El TikToker quiso abrir las cortinas para iluminar un poco su habitación. FOTO: Especial

“Estoy en mi habitación de hotel y dije: ‘wow, mis persianas están cerradas, quiero que entre un poco de luz fresca aquí’, para luego darme cuenta que esta es mi vista (el comediante enfocó un pasillo): el baño de mujeres, con una piscina con niños”, se escucha decir al TikToker.

Al correr las cortinas se dio cuenta que su habitación daba al baño de mujeres. FOTO: Especial

Pese a ello, el joven decidió tomar con mucho humor la situación y continuó grabando sus impresiones: “¿Qué tal si me dejas cerrar las persianas, en realidad, para que no me juzgues de mirón?”, se cuestionó con sarcasmo Naz: “Este es un lugar terrible para tener una ventana”, se volvió a quejar.

Y también tenía vista a la piscina de los niños. FOTO: Especial

Una vez publicada la grabación se ha convertido en un éxito en TikTok en donde casi alcanza el millón de reproducciones y más de mil comentarios, entre los que destacaron los de aquellos usuarios que aseguraron haber pasado ya por experiencias parecidas a la que vivió a Naz.

“Esa habitación solía ser la oficina de alguien”; “Yo me habría quejado”; “Esto le pasó a mí papá este fin de semana. Abrió sus persianas para ver la vista de espaldas al salón de banquetes del hotel” y “Me estoy muriendo. Esa es, literalmente, la peor ventana posible”, son algunos de los comentarios que los internautas compartieron en el post.

El comediante tomó con humor su situación. FOTO: Especial

