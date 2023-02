Vicente Fernández: esto fue lo que le pidió "El Charro de Huentitán" a “El Potrillo” demostrar que es su verdadero hijo

La complicidad que Vicente Fernández y su hijo Alejandro manejaban en el escenario era tan única, que ahora solo recordarla genera en “El Potrillo” un cumulo de tristes recuerdos por un pasaje de su vida al que quisiera nunca haber llegado, para muestra la decena de videos que se pueden ver en redes sociales y en los que los charros hacen más que cantar, dan a la gente todo el sentimiento que poseen en cada una de sus canciones.

Recientemente se ha viralizado una grabación en la que aparecen arriba de una tarima mientras cantan juntos “Amor de los dos”. Antes de comenzar con la pieza, Vicente Fernández pide a su entonces joven hijo que demuestre todo el talento que tiene y así lo hace, pues sorprende a los presentes con una nota alta con la que se lleva los aplausos.

En los comentarios varias personas expresan que fue una época hermosa en la vida de las celebridades, mientras que otros dicen que al ver la grabación llegaron a las lágrimas, pues recuerdan lo feliz y orgulloso que estaba Vicente de su hijo Alejandro Fernández.

“Don Vicente fue y será por siempre un gran cantante, Alejandro no pierdas el legado que dejó tu padre, que la pena no te gane en honor a tu padre” y “Cómo no va a estar totalmente destrozado si le falta su papá”, escribieron en los comentarios de la publicación disponible desde el usuario de un club de fans del intérprete.