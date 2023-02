Alejandro Fernández sufre ataques de ansiedad y por eso toma alcohol antes de sus conciertos

Las críticas que ha recibido Alejandro Fernández en los pasados días por aparecer en presunto estado de ebriedad en uno de los Palenques que llevó a cabo en la Feria de León Guanajuato 2023, fueron la pauta para que “El Potrillo” decidiera salir a hablar del tema y dar replica a todo aquello que se ha dicho sobre su vida.

El hijo de Vicente Fernández rompió el silencio y declaró los motivos por los que apareció de la forma en la que lo vieron los asistentes de esa noche y además todas aquellas personas que observaron su actuación en alguno de los videos que están disponibles en todas las plataformas digitales.

Lo primero que detalló fue que meses atrás estuvo con su familia en Colorado, Estados Unidos, ahí se puso a hacer ejercicio para bajar algunos kilos que llegaron después se que se aplicó la vacuna de Covid y que contó desarrollo algunas complicaciones hormonales, por lo que aprovechó ese tiempo para cuidar su salud, esto implicó también dejar las bebidas alcohólicas.

“Yo me fui de vacaciones a Colorado, estuve con mi familia dos meses, así que me puse a hacer ejercicio, también me había puesto la vacuna de Covid, entonces me hizo un desmadre hormonal, entonces me subió como 20 kilos y no los había podido bajar, entonces aproveché estos dos meses”, comentó el ídolo para el programa de espectáculos “Ventaneando”.

El intérprete de “Caballero”, “Como quien pierde una estrella y “Me dediqué a perderte” confesó que el principal motivo por el que toma alcohol en los conciertos que hace es para que lo ayude a relajarse, además platicó que el día del que todos hablan tuvo algunas complicaciones y diversos factores que hicieron que la bebida tomara protagonismo.

“Llevaba 2 meses sin tomar, tampoco quiere decir que había durado 10 meses tomando, de repente en mis conciertos si me gusta echarme mi traguito porque me ayuda, de alguna forma me relaja, sufro de ataques de pánico, de ansiedad, entonces de repente un trago, dos tragos, me ayuda muchísimo. Había viajado un día antes, dormí muy mal, estaba a dieta, el viernes no comí, el sábado me desperté tarde, no comí tampoco (…), entonces no traía nada en el estómago”, aseguró.