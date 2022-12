Aniversario luctuoso de Vicente Fernández | Doña Cuquita conmueve con tristes palabras: "Él no va a revivir"

El pasado lunes 12 de diciembre se conmemoró el primer aniversario luctuoso del famoso cantante, Vicente Fernández, considerado por muchos como el máximo exponente del género regional mexicano en nuestro país. Familiares y amigos lo recordaron con una emotiva ceremonia en el Rancho de Los Tres Potrillos.

Después de la misa y del homenaje que recibió "El Charro de Huentitán", su esposa, Doña Cuquita ofreció una entrevista con distintos medios de la farándula en la que habló sobre la manera en la que ha pasado el último año. Sus palabras conmovieron a los seguidores de la industria y aquí te presentamos todos los detalles.

Fue el programa "Venga La Alegría" en donde fueron compartidas las palabras de Doña Cuquita a un año de la muerte del intérprete de "Volver, volver", "Por tu maldito amor" y "Acá entre nos". La viuda del cantante aseguró se mantiene con mucha fortaleza, pues es consiente de que su esposo no va a revivir.

"No me voy a decaer, él no va a revivir. Todo el día le tengo música", fueron las palabras que lanzó frente a las cámaras de televisión.