“El Potrillo”: ¡Dejen de opinar si debe ir o no a alcohólicos anónimos!

EL “POTRILLO” NO LE HA PEDIDO A NADIE CONSEJOS SOBRE SI DEBE O NO IR A ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS NI TAMPOCO SOMOS SU MADRE, ENTONCES, ¡DEJEN DE OPINAR SOBRE ÉL!

Alejandro “el potrillo” Fernández en el Palenque de León salió tomado y todos le dijeron que tiene que ir a Alcohólicos Anónimos… ¿Pooooor?

Ni él le ha pedido a nadie consejos, ni nadie de los que le ofrece sus consejos son sus mamás, ni nadie te puede llevar a fuerzas a buscar ayuda.

Lo que sí es verdad, es que con las personas alcohólicas sólo hay tres caminos: la calle, la cárcel o el cementerio…

Nadie tiene más talento que Alejandro Fernández, él tiene el don de la voz, de la simpatía y de la belleza, pero tiene un problema y se llama alcohol. Esto lo sabemos por lo mediático que es, porque fue un evento público, no es que uno de sus empleados contó el chisme.

El problema, como dijo Madonna, es que hay mucha discriminación contra la gente más grande que ya no tiene 20 años y no les gusta ver a “El Potrillo” tomado; y menos porque además se veía triste y mientras miles de personas pagan por ver al Grupo Firme y parte del espectáculo es verlos tomar mucho, porque se ven felices y toman con ellos.

Finalmente dicen que si tomas no eres dueño de tus actos, ¡el alcohol es el dueño de tus actos!

EIZA GONZÁLEZ ESTRENA MANSIÓN SIGUIENDO LOS PASOS DE SALMA HAYEK, YA SÓLO LE FALTA QUE SE ENCUENTRE A SU HENRI PINAULT

Eiza González estrena mansión de cuatro millones de dólares. A sus 32 años sigue los pasos de Salma Hayek. Como ella nunca tuvo que entrar de lavaplatos ni de niñera, llegó a Hollywood hace 10 años y va a compartir créditos con Meryl Streep con lo que va a tener suficientes ahorros para llenar su cochinito, por lo que ya sólo falta que se encuentre a su propio Henri Pinault para hacer realidad su sueño americano en millones de dólares.

¿CÓMO ES QUE DAVID BECKHAM NO DECIDIÓ PINTARSE UN PAISAJE O UNA OBRA DE ARTE EN SU PIEL CUANDO DECIDIÓ TATUARSE LOS BRAZOS?

Tan bonito y tan señorial es el ex futbolista David Beckham que no entiendo cómo es que cuando decidió tatuarse todos los brazos y el cuello, no pensó en pintar un paisaje hermoso ni una obra de arte. ¡Qué desperdicio! Porque se le ven los brazos sucios y mugrosos, aunque hay que reconocerle que cuando menos no se ha tatuado la cara como lo hizo Nodal.

JUAN SOLER PARECE ADOLESCENTE CON SU PRIMERA NOVIA, BRILLA DE LA FELICIDAD CON PAULINA MERCADO

Juan Soler está como burro en primavera con su novia Paulina Mercado, una mujer sana y linda. Vemos a un Juan que se permite ser más alegre y menos ceremonioso, se le nota la ilusión del amor bonito, parece adolescente con su primera novia, cuya única preocupación es amar. ¡Ojo! Él sigue siendo el más responsable con sus hijas, pero se está permitiendo ser feliz y brilla por amor.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ