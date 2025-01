Consulados de México y Estados Unidos listos para atender a paisanos

Personal de los 53 Consulados Generales y la Embajada de México en Estados Unidos se declararon listos para atender a las y los connacionales al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump quien ha confirmado deportaciones de migrantes.

La Embajada de México en Washington llama a las y los connacionales a conocer sus derechos y ejercerlos sin importar su situación migratoria.

“Recuerda: tienes derechos sin importar tu situación migratoria. Mantén la calma, actúa con respeto y conoce tus opciones. Marca al CIAM 520 623 7874 para apoyo consular las 24 horas #NoEstanSolos”, publicó en la red social X.

En sus cuentas de redes sociales, el personal consular indicó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es defender los derechos de la comunidad mexicana.

CIAM brinda atención las 24 horas del día

En sus cuentas de redes sociales, el personal consular indicó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es defender los derechos de la comunidad mexicana.

Por ello, también difunden el número de contacto del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) que proporciona atención las 24 horas del día, los siete días de la semana desde Estados Unidos y Canadá en el teléfono 520 623 7874 y desde México en el 001 520 623 7874

“En atención a instrucciones de Presidenta @Claudiashein y el canciller @SRE_mx, Juan Ramón de la Fuente, en @ConsulmexFila estamos listos para velar y defender los derechos de comunidad mexicana en PA, DE y sur NJ. Si requieres asistencia, contáctanos: 215 266 3740 #cercadeti”, posteó el Consulado General de México en Filadelfia

Además, se dio a conocer en español e inglés una serie de recomendaciones en caso de que un connacional sea detenido por cualquier autoridad: Recuerda que tienes derecho a permanecer en silencio; si te piden que te identifiques, sólo debes dar tu nombre; y Expresar que no estás de acuerdo con que revisen tu persona, tu casa o tus pertenencias

Informan qué hacer en caso de arresto

En caso de arresto, se informa que se tiene derecho a solicitar un abogado; realizar una llamada dentro de las primeras horas de arresto; informar que se es mexicano por lo que se requiere comunicarse con el consulado; No firmar ningún documento que no entiendas y pedir hablar con tu abogado.

Recuerda: tienes derechos sin importar tu situación migratoria. Mantén la calma, actúa con respeto y conoce tus opciones.



uD83DuDCF2Marca al CIAM 520 623 7874 para apoyo consular las 24 horas uD83DuDC47uD83CuDFFC#NoEstanSolos pic.twitter.com/t6nYiuTRks — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) January 20, 2025

Llamó a mantener la calma y obedecer las indicaciones del oficial y actúa siempre con respeto; no oponer resistencia ni forcejear; no revelar la situación migratoria, no mostrar documentos falsos ni dar información falsa; no conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, sin licencia de conducir y sin seguro.?

Sigue leyendo:

Urgen claridad sobre el futuro de migrantes con citas en la aplicación CBP One

Senado de Estados Unidos aprueba ley de detención migratoria, podría ser la primera que Trump promulgue