Niega Ayuntamiento de Tampico que se persiga a las 'nenis' por realizar comercio electrónico

El Gobierno Municipal de Tampico negó que exista una persecución en contra de las vendedoras de artículos minoristas conocidas como 'Nenis', pues de parte de la Comuna no se les está gravando, salvo los cobros que se les harán a quienes se coloquen físicamente en el primer cuadro, pues deberán pagar al Ayuntamiento la cuota de piso, así lo señaló el secretario de la Comuna Carlos García Porres.

Agregó que la Administración no ha siquiera considerado buscar a las 'Nenis' para que hagan pagos a la Tesorería Municipal luego que muchas de ellas o la inmensa mayoría laboran en canales de Facebook, por lo tanto si hay un eventual cobro en el Centro Histórico lo hubo porque se instalaron físicamente en un espacio, no porque se les gravara la entrega directa a sus clientes.

Reveló además que a las 'Nenis' que se instalan en los jardines y espacios del Centro de Convenciones, el Conexpo Tampico, sí se les pidió que se regularizaran, porque utilizan un área municipal para entregar sus artículos, contabilizándose decenas de ellas en una sola vez.

"Yo creo que sería imposible controlar a toda esa gente que se dedica a vender en línea y que se pactan para verse en algún punto intermedio, lo que sí se estaba haciendo es (que) se juntan varios grupos de personas, ponen sus tienditas y están todos ahí juntos, a esos sí, esos están (en los cobros), hay que tratar igual a todos, a los ambulantes, a los que sí pagan su permiso (pues) que lo paguen, pero es imposible estar rastreando a las personas que 'te vendo una pantufla, y nos vemos en equis estacionamiento', eso sí no, ellos son las Nenis", puntualizó.

"Entonces, que ellas estén despreocupadas, o sea, no va haber ningún cargo hacia esas personas, no se les va a perseguir y pueden seguir tranquilamente haciendo sus productos y vendiéndolos, sin que les vaya a molestar (el inspector de) Vía Pública y Finanzas; (si hubo un cobro) a lo mejor tenía un espacio, porque nosotros no traemos gente que ande supervisando si traes una mochilita o algo, yo creo que se han de haber instalado (en el piso), para que les haya caído alguien llegaron a tener un espacio físico", completó.