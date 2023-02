Austin Butler: su pasado con Miley Cyrus, Selena Gómez y Quentin Tarantino antes de “Elvis”

Austin Butler acaparó la mirada internacional tras protagonizar la cinta “Elvis” que fue estrenada el 24 de junio de 2022 e inmediatamente se convirtió en un éxito en taquilla y lo llevo a conseguir su primera nominación a un premio Oscar y en una gran categoría, la de “Mejor actor”, será el 12 de marzo cuando se realice la premiación.

Eran varios los nombres que se barajeaban para dar vida al Rey del Rock, entre ellos, Aaron Taylor-Johnson y Harry Styles Foto: Facebook Elvis Movie

Eran varios los nombres que se barajeaban para dar vida a El Rey del Rock, entre ellos, los actores Ansel Elgort, Miles Teller, Aaron Taylor-Johnson y hasta el reconocido cantante Harry Styles; pero fue el originario de Anaheim, California, por el que decidió apostar el director Baz Luhrmann.

Nació en Anaheim, California el 17 de agosto de 1991 Foto: Facebook Austin Butler

Y es que, aunque su nombre cobró popularidad el año pasado, cuenta con toda una trayectoria artística de casi 20 años, fue descubierto a los 13 años en las calles por un agente y comenzó a tomar clases de actuación, a participar en comerciales hasta que debutó en televisión con el papel secundario de Zippy Brewster en el año 2005 en la serie “Manual de supervivencia escolar de Ned”, después de esa oportunidad las ofertas no pararon, ya que consiguió ser parte de producciones que marcaron a toda una generación de artistas que hasta la fecha siguen vigente.

En la serie “Hannah Montana” protagonizada por Miley Cyrus interpretó a dos personajes “Toby” y “Derek Hanson”, donde cobró más popularidad entre el público adolescente, ya que la serie de Disney era de las favoritas de la audiencia juvenil en 2006. Volvió a Nickelodeon al ser invitado a participar en un capítulo de iCarly en el 2007, un año después formó parte de la cuarta temporada de “Zoey 101” donde se convirtió en “James Garrett”, el galán de la protagonista Jamie Lynn Spears.

Compite por el premio Oscar a "Mejor Actor", la premiación se realizará el 12 de marzo Foto: AFP

También apareció en más series de Disney como "Los hechiceros de Waverly Place" estelarizada por Selena Gómez y "Jonas", con los Jonas Brothers. Posteriomente participó en la “CSI: Miami” y durante dos temporadas en la precuela de “Sex and the City: The Carrie Diaries”. Así como en la serie de superhéroes “Arrow”, que tuvo gran aceptación, su personaje era “Chase”.

En el séptimo arte, su primera película llegó en el año 2009 con “Pequeños invasores”, después vendrían proyectos como “Los ladrones de Hollywood” en 2011, “Los intrusos” en 2015, y “Había una vez en Hollywood” en 2019 donde compartido créditos con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie; además de que fue dirigido por Quentin Tarantino, esto era la antesala de lo que ocurriría en 2021, cuando sería elegido para protagonizar la cinta de “Elvis”, lo demás es historia.

Actualmente mantiene una relación con Kaia Gerber Foto: Instagram kaiagerber

Y el futuro se ve prometedor para el joven actor ya que mediados de año promete liderar la taquilla con “Dune 2” donde se pondrá en la piel del villano Feyd-Rautha, para el que tuvo que tomar un intenso entrenamiento de lucha con cuchillos. El elenco está conformado por Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pug y Léa Seydoux, la entrega anterior recibió muy buenas críticas.

Su exnovia Vanessa Hudgens fue la primera que lo motivó para interpretar a El Rey del Rock Foto: Facebook Austin Butler

En la vida amorosa actualmente el artista de 31 años está en pareja con la modelo Kaia Gerber, y fue novio de Vanessa Hudgens a quien reconoció le debe la inspiración para interpretar el papel del cantante ya que fue la primera que confió en que él lo podía lograr, estuvieron juntos durante casi 10 años.

