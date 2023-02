Premios BAFTA 2023: Guillermo del Toro, Kim Morgan y sus marionetas deslumbran la alfombra roja

Todavía no termina la temporada de entrega de premios para todos los cineastas del mundo, actores, actrices, directoras, guionistas, maquillistas, encargados de vestuario y un largo etcétera, por lo que la oportunidad de llevar a casa una estatuilla de gran prestigio en toda la industria.

Tal es el caso del BAFTA que se entrega este 19 de febrero de 2023, y lo que muchos llaman, junto al Globo de Oro, la antesala, casi predicciones, rumbo a los premios de la Academia, los Oscar 2023 que tendrán lugar el día 12 de marzo.

Entre la lista de los premios destaca un mexicano, favorito del público y de los críticos, Guillemo del Toro, quien compite en tres categorías, todas por su reciente versión stop motion de "Pinocho".

Guillermo del Toro llega a los BAFTA

Guillermo del Toro no podía faltar a una de las más prestigiosas ceremonias de entrega de premios del año. Pero esta vez no lo hizo solo, pues aparecieron, de manera sorpresiva, las famosas marionetas que le han dado la vuelta al mundo. Pinocho y Gepetto son los protagonistas de la película.

Durante la alfombra roja, al director se le pudo ver acompañado de Kim Morgan, su esposa, quien apareció por primera vez del brazo del cineasta en el año 2018, durante la entrega de los premios Oscar en los Estados Unidos, y quien desde entonces no se ha despegado del mexicano en sus mejores momentos.

Ella utilizó una blusa blanca sin mangas conocida como "Top Halter", y un moño negro, además de una falda oscura que hace juego con el traje impecable y negro del cineasta, quien cargaba al famoso niño de madera.

Las marionetas también desfilaron. Crédito: AFP

Del reparto de la película parecieron también el pequeño actor Gregory Mann, quien dio la voz a Pinocho, además del codirector de la cinta, Mark Gustafson que hizo un gran trabajo con el mexicano.

"Pinocho" va por 3 BAFTA

"Pinocho" de Guillermo del Toro compite por el premio a la Mejor Música original junto a las películas All Quiet on the Western Front; Babylon; The Banshees of Inisherin; y finalmente Everything Everywhere All at Once.

También tiene la oportunidad de llevarse a casa el premio al Mejor Diseño de producción en una película donde compite con All Quiet on the Western Front; Babylon; The Batman; y Elvis, película que retrata la vida del llamado Rey del Rock n Roll.

Por último, y donde parte como una de las favoritas de los críticos, es uno de los nominados a la Mejor Película Animada del año, donde le pisan los talones otros títulos como Marcel the Shell with Shoes On; El Gato con Botas de Dreamworks y por último, Turning Red de Disney.

