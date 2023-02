"Pinocho" de Guillermo del Toro va por tres BAFTA y otras estatuillas rumbo al Oscar 2023

La temporada de premios para lo mejor de la industria del cine, la televisión y el streaming todavía no termina. Hay un largo camino por recorrer rumbo a los premios Oscar otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y Guillermo del Toro, director mexicano, aún puede llevarse varios premios. por su animación titulada "Pinocho".

Este ha sido uno de los proyectos más ambiciosos del actor, pues como él mismo lo ha contado, comenzó con la planeación de esta película poco después de terminar con "El Espinazo del Diablo" en el año 2001, y dedicó casi 15 años a la creación de la misma junto al codirector Mark Gustafson.

Este esfuerzo ha tenido su recompensa, pues fue aclamado por la crítica y de nuevo entró en las máximas categorías de las más grandes premiaciones del momento. Al momento acumula por lo menos una decena de premios que durante las próximas semanas podrían aumentar.

BAFTA

"Pinocho" de Guillermo del Toro compite por el premio a la Mejor Música original junto a las películas All Quiet on the Western Front; Babylon; The Banshees of Inisherin; y finalmente Everything Everywhere All at Once.

También tiene la oportunidad de llevarse a casa el premio al Mejor Diseño de producción en una película donde compite con All Quiet on the Western Front; Babylon; The Batman; y Elvis, película que retrata la vida del llamado Rey del Rock n Roll.

Por último, y donde parte como una de las favoritas de los críticos, es uno de los nominados a la Mejor Película Animada del año, donde le pisan los talones otros títulos como Marcel the Shell with Shoes On; El Gato con Botas de Dreamworks y por último, Turning Red de Disney.

Art Directors Guild 2023

El único premio que no tiene nada que ver con su filme animado es el de Mejor Serie Limitada o Película para la Televisión por El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro en conjunto con Netflix. Enfrentará a las series de Disney Moon Knight, Obi-Wan Kenobi y "Pinocho". También a Station Eleven de HBO Max.

El último de los premios que se jugará es el de Mejor Película Animada por "Pinocho" de Guillermo del Toro; sus rivales son Lightyear de Disney Pixar; El Gato con Botas de Dreamworks y Turning Red de Disney.

Los premios que ha ganado "Pinocho"

La nueva película de Guillermo del Toro ha cosechado varios premios. Entre ellos, destacan dos estatuillas en el Hollywood Music In Media Awards por la Mejor Banda Sonora y La Mejor Canción en una película animada. Alexandre Desplat ganó junto al mexicano.

La Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles le otorgaron uno más por Mejor película animada, misma categoría en la que triunfó, pero durante los Premios de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago, la Asociación de Críticos de Cine de Dallas Fort Worth, la San Diego Film Society, así como los Premios de la Crítica Cinematográfica.

Uno de los mayores reconocimientos fue, quizá el de los Globos de Oro 2023, donde donde lo nominaron a tres categorías, pero únicamente se hizo con la estatuilla a la Mejor Película Animada. Este premio es importante, pues lo consideran muchos críticos y expertos como una antesala a los premios Oscar.

Los Premios Oscar

Pese a la gran gama de nominaciones que recibió hasta el momento el proyecto de "Pinocho" de Guillermo del Toro, dentro de los Premios Oscar únicamente competirá por la categoría de Mejor Película de Animación donde parte como uno de los grandes favoritos.

En esta categoría competirá con Marcel the Shell with Shoes On, además de El Gato con botas: el último deseo de Dreamworks, El Monstruo Marino y Turning Red, la fuerte apuesta de Disney.

Este ya es un escenario que ha enfrentado. Del Toro fue galardonado en 2018 con los Oscar a mejor dirección y mejor película por “The Shape of Water” (“La forma del agua”). Su filme “El laberinto del Fauno” recibió los Premios de la Academia a mejor dirección de arte, cinematografía y maquillaje en 2007, además de que le valió una nominación a mejor película internacional.

*Con información de AP.

