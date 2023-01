Guillermo del Toro: todas las películas con las que ha ganado un Globo de Oro y dónde verlas

Cada vez son más los mexicanos que se abren paso en Hollywood gracias a su talento, mientras que otros continúan sumando éxitos en la feroz industria del cine y entre ellos destaca Guillermo del Toro que este martes 10 de enero triunfó una vez más en los Globos de Oro por su más reciente producción para Netflix.

El cineasta originario de Guadalajara, Jalisco, ha brillado en el séptimo arte como director de exitosas producciones que fueron galardonadas en importantes premiaciones como los Globos de Oro, mismos que se han convertido en un indicador de lo que podría destacar en los Premios Oscar donde también ha sido reconocido.

"Pinocho" de Guillermo del Toro triunfa en los Globos de Oro. Foto: AFP

Guillermo del Toro en los Globos de Oro

La noche de este 10 de enero se celebró la edición 80 de los Globos de Oro en The Beverly Hilton de Los Ángeles, California, y la cinta del director mexicano que está disponible en Netflix, “Pinocho”, se encontraba entre las favoritas para llevarse un galardón destacando en tres categorías.

Finalmente, triunfó en Mejor película animada donde también participaban cintas como “Marcel the Shell With Shoes On”, “Turning Red” y “Puss in Boots: The Last Wish”. Este se convirtió en el segundo galardón que obtiene Del Toro en los Globos de Oro, aunque ha sido nominado en otras cuatro ocasiones además de las ya mencionadas.

La primera vez que estuvo nominado en dichos premios fue en 2006 en la categoría Mejor película en lengua no inglesa por “El laberinto del fauno”, aunque en aquella ocasión no logró obtener la estatuilla sí lo colocó en la mira para los Oscar como una de las más destacadas.

Para 2017 una vez más acaparó la atención en los Globos de Oro por la cinta “La forma del agua” que lo llevó a estar nominado como Mejor película de drama, Mejor guión y Mejor director siendo ésta última la que le dio su segundo reconocimiento en estos premios y está disponible en el catálogo de Star Plus.

