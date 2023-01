Globos de Oro 2023: Esta es la lista completa de ganadores

Este martes 10 de enero se celebra la edición 80 de los Globos de Oro en The Beverly Hilton de Los Ángeles, California, donde celebridades como Margot Robbie, Selena Gómez, Jenna Ortega y el director Tim Burton desfilaron por la alfombra roja previo a la ceremonia de premiación. Se trata de uno de los eventos más importantes en la industria como posible indicador de lo que podría destacar en los Oscar este año.

La ceremonia del año pasado se canceló debido al escándalo por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), cuando Los Angeles Times publicó una investigación en donde destacan la falta de diversidad en sus organizadores y las prácticas poco éticas. Por este motivo las celebridades sabotearon los premios y estrellas como Ton Cruise devolvieron sus galardones.

Para esta edición la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood incluyó 100 personas a su cuerpo de votantes con la intención de volverlo más diverso racialmente, y a su vez esto dificulta las predicciones para los expertos debido a la cantidad de personas que lo conforman, así lo indica la agencia AFP. La gala estará a cargo del comediante Jerrod Carmichael y contará con el director Quentin Tarantino como uno de los presentadores.

Ganadores de los Globos de Oro 2023

Los primeros ganadores se dieron a conocer tan sólo unos minutos después de que iniciara la ceremonia en punto de las 19:00 horas, se trata de Ke Huy Quan en la categoría Mejor actor de reparto por la cinta “Everything Everywhere All at Once” y Angela Bassett como Mejor actriz de reparto por “Black Panther: Wakanda Forever”.

Angela Bassett gana Globo de Oro por "Black Panther: Wakanda Forever". Foto: IG @im.angelabassett

Mejor actor de reparto en televisión - Tyler James Williams por “Abbott Elementary”.

por “Abbott Elementary”. Mejor banda sonora - Justin Hurwitz por “Babylon”.

Mejor canción original en una película - M.M. Keeravani, Kala Bhairava, Kala Bhairava y Rahul Sipligunj con “Naatu Naatu” para “RRR”.

Mejor actor en una serie musical o comedia - Jeremy Allen White por “The Bear”.

Mejor actriz en una serie de televisión, musical o comedia - Quinta Brunson por “Abbott Elementary”.

Quinta Brunson gana por “Abbott Elementary”. Foto: AP

Mejor actor en una película, musical o comedia - Colin Farrell por “The Banshees of Inisherin”.

Mejor actriz en una película, musical o comedia - Michelle Yeoh por “Everything Everywhere All at Once”.

Mejor película animada - “Pinocho” de Guillermo del Toro.

Mejor actor principal - Austin Butler por “Elvis”.

Mejor actriz en una serie dramática - Zendaya por “Euphoria”.

Mejor actriz de reparto en una serie de televisión - Julia Garner por “Ozark”.

"Pinocho" de Guillermo del Toro gana como Mejor película animada. Foto: AFP

Información en desarrollo...

SIGUE LEYENDO:

Globos de Oro 2023: Guillermo del Toro, Diego Luna y Diego Calva, los mexicanos a la conquista de Hollywood

3 series de Netflix que seguro ganan un Globo de Oro este 2023 y debes ver desde ahorita

Increíble: construyen un "Pinocho" gigante idéntico al de la película de Guillermo del Toro