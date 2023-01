Globos de Oro 2023: Guillermo del Toro, Diego Luna y Diego Calva, los mexicanos a la conquista de Hollywood

La noche de este martes 10 de enero se realizará la octogésima edición de los Globos de Oro y en dicho evento que tendrá lugar en el emblemático Hotel Beverly Hilton de California la representación mexicana estará a cargo de Guillermo del Toro, Diego Luna y Diego Calva, quienes fueron nominados en distintas categorías, por lo que en esta ocasión te contaremos todo lo que hay que saber acerca de las producciones que los llevaron a ser considerados a esta importante distinción que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).

Guillermo del Toro

“Pinocho de Guillermo del Toro” fue la película con la que el reconocido director tapatío se metió a la edición número 80 de los Globos de Oro donde figura como el mexicano con más nominaciones pues fue considerado para ser galardonado en tres distintas categorías.

La cinta de Guillermo del Toro competirá dentro de las categorías de “Mejor Película Animada”, “Mejor Canción Original”, por el tema “Ciao Papa” y, por si fuera poco, gracias el extraordinario trabajo de Alexandre Desplat, “Pinocho” también fue nominada a “Mejor Score”, por lo que hay mucha expectativa sobre los premios con los que podría salir el también director de películas como “El espinazo del diablo”, “Hellboy”, “El Laberinto del Fauno” y “La forma del Agua”, entre otras.

Guillermo del Toro tiene tres nominaciones a los Globos de Oro. Foto: Especial

Diego Luna

Luego del éxito de “Rogue One, una historia de Star Wars”, Diego Luna fue considerado para tener su propio spin off, el cual, como su personaje se llamó “Andor” y debido al extraordinario trabajo que realizó en la mencionada serie fue nominado a los Globos de Oro dentro de la categoría de “Mejor Actor de Serie de Drama”.

Cabe mencionar que, la categoría de “Mejor Actor de Serie de Drama” será una de las más apretadas de la noche pues además de Diego Luna también figuran personalidades de la talla de Jeff Bridges (The Old Man), Kevin Costner (Yellowstone), Bob Odernik (Better Call Saul) y Adam Scott (Severance), por lo que en caso de alzarse con el premio esto le dará aún más valor a la distinción.

"Andor" marcó la consolidación de Diego Luna en el UC de Star Wars. Foto: Especial

Diego Calva

“Babylon” marcó el debut de Diego Calva en Hollywood y su extraordinaria participación junto a figuras de la talla de Brad Pitt, Margot Robbie y Tobey Maguire, le valió ser nominado dentro de la categoría de “Mejor Actor de Musical” de los Globos de Oro.

Cabe mencionar que, el actor que saltó a la fama por la serie de “Narcos: México” también compite dentro de una apretada categoría pues fue nominado junto a figuras como Daniel Craig ("Glass Onion: A Knives Out Mystery"), Adam Driver ("White Noise"), Colin Farrell ("The Banashees of Inisherin") y Ralph Fiennes ("The Menu").

Diego Calva tuvo una extraordinaria participación en "Babylon". Foto: Especial

¿Dónde y cómo ver los Globos de Oro 2023?

La octogésima edición de los Globos de Oro se realizará este martes 10 de enero de 2023 en el Hotel Beverly Hilton de California, Estados Unidos y dicho evento está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México y hasta donde se sabe, la transmisión de este evento será a través del canal de paga “E! Entertainment” pues TNT anunció que este año no cubriría este evento.

Cabe mencionar que, la ceremonia de los Globos de Oro 2023 también podrá seguirse a través de su canal oficial de YouTube y en El Heraldo de México también te mantendremos al tanto de todos los pormenores de este importante evento de la industria cinematográfica.

