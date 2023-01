Diego Luna se niega a interpretar a Cuauhtémoc Blanco en bioserie y este es el poderoso motivo

Dentro del gremio del espectáculo, la política y el futbol uno de los hombres más influyentes es Cuauhtémoc Blanco, quien recientemente expresó su deseo de que sea Diego Luna el artista escénico el encargado de interpretarlo en una bioserie de su vida, el actor que fue entrevistado por la prensa, dio su respuesta a la invitación del actual mandatario estatal de Morelos.



“Pero si yo tengo dos pies izquierdos, no podría, solo me encantaría que hicieran algo sobre Cuauhtémoc, me toco verlo jugar, no sé, te digo que para eso hay que jugar bien al fútbol ¿no?, no está fácil”, aseguró al descartar por completo la idea de que él pueda dar vida a este personaje.