Globos de Oro 2023: ¿Dónde, cómo y a qué hora ver en vivo la entrega de premios?

Este martes 10 de enero de 2023 se llevará a cabo la octogésima edición de los Globos de Oro en el emblemático Hotel Beverly Hilton de California, Estados Unidos donde la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) premia a lo más destacado del cine en 2022, por lo que en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto para que no te pierdas ningún detalle de este magno evento que es el encargado de inaugurar la temporada de premios de la industria del entretenimiento.

En la edición 80 de los Globos de Oro se premiarán un total de 27 categorías y para esta ocasión “The Banshees of Insicherin” de Martin McDonagh figura como la producción con más nominaciones pues fue considerada para ser premiada en ocho distintas categorías por lo que habrá que esperar para ver con cuántos galardones terminan al finalizar la noche.

Por otra parte, en esta entrega de los Globos de Oro también destacan las nominaciones de tres personalidades mexicanas, por lo que a continuación te decimos quiénes son y las categorías en las que podrían alzarse como los ganadores

Guillermo del Toro

El emblemático director nacido en Guadalajara, Jalisco regresó al ruedo con su versión de “Pinocho” y dicha producción le valió estar nominado en tres distintas categorías pues fue considerado para competir por el título de “Mejor película animada”, “Mejor canción original” con el tema “Ciao Papa” y también compite por el “Mejor Score” gracias al extraordinario trabajo de Alexandre Desplat.

Guillermo del Toro es el mexicano que más nominaciones logró en esta edición de los Globos de Oro, por lo que hay mucha expectativa sobre los premios con los que saldrá de la ceremonia.

Guillermo del Toro es el mexicano con más nominaciones en los Globos de Oro. Foto: Especial

Diego Luna

El querido “charolastra” realizó un trabajo extraordinario en “Andor”, producción que marcó su consolidación dentro del universo cinematográfico de Star Wars y por ello fue nominado dentro de la categoría a “Mejor Actor de Serie de Drama”, no obstante, esta distinción será una de las más apretadas de la noche pues está compitiendo con otras grandes personalidades, no obstante, el mexicano tiene todo para ganar.

Jeff Bridges (The Old Man), Kevin Costner (Yellowstone), Bob Odernik (Better Call Saul) y Adam Scott (Severance) son los otros nominados que se disputan con Diego Luna el premio a “Mejor Actor de Serie de Drama”.

"Andor" marcó la consolidación de Diego Luna dentro del universo de Star Wars. Foto: Especial

Diego Calva

Luego de pasar varios años picando piedra, Diego Calva finalmente consiguió brillar en Hollywood y lo hizo de una forma extraordinaria pues su actuación en “Babylon” le valió ser nominado a la categoría de “Mejor actor de musical” dentro de la octogésima edición de los Globos de Oro y al igual que Diego Luna, también tendrá una competencia más que apretada pues a su lado figuran personalidades de la talla de Daniel Craig ("Glass Onion: A Knives Out Mystery"), Adam Driver ("White Noise"), Colin Farrell ("The Banashees of Inisherin") y Ralph Fiennes ("The Menu").

Diego Calva tuvo un exitoso debut en Hollywood gracias a "Babylon". Foto: Especial

¿Dónde, cómo y a qué hora ver en vivo los Globos de Oro 2023?

Luego de diversas controversias éticas, la ceremonia de premiación de los Globos de Oro regresará a la parrilla de programación de la NBC, señal que únicamente estará disponible dentro del territorio estadounidense, no obstante, también existe la opción de seguir la transmisión a través de la señal de streaming de Peacock.

La mala noticia para los amantes del cine en Latinoamérica es que se dio a conocer que en esta ocasión TNT no transmitirá la ceremonia de premiación de los Globos de Oro, sin embargo, se dio a conocer que en la señal de TV Azteca y en E! Entertainment se transmitirán todos los pormenores de la alfombra roja, aunque se desconoce si llevarán la entrega de premios como tal.

Cabe mencionar que, en diversos portales especializados se asegura que en el canal oficial de YouTube de los Globos de Oro se podrá seguir la transmisión completamente en vivo, la cual, dará inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, no obstante, en El Heraldo de México te mantendremos al tanto de todos los pormenores que ocurran en este importante evento de la industria cinematográfica.

SIGUE LEYENDO:

El camino de los actores mexicanos este 2023

3 series de Netflix que seguro ganan un Globo de Oro este 2023 y debes ver desde ahorita

Guillermo del Toro abre su corazón y recuerda a su madre fallecida tras estreno de Pinocho de Netflix