Berrinche de una ministra imprudente

AYER EN LA Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ocurrieron cosas que no tienen precedente en el país.

Por un lado, se resolvió por unanimidad declarar “impedida” a la ministra Lenia Batres para conocer de un amparo en revisión promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Lo notable son las razones: la “ministra del pueblo” se cree litigante y no juez y usa sistemáticamente sus redes sociales para emitir opiniones sobre asuntos que debería juzgar con discreción e imparcialidad o cuando menos guardar las apariencias.

Pero desparpajada como es, la ministra Batres Guadarrama arremete en su cuenta de X y en comunicados contra las personas a las que debe impartirles justicia a través del máximo tribunal que aún preside Norma Piña.

No leyó ni conoce, por supuesto, el Artículo 17 de la Constitución, que le impone un deber de ”imparcialidad” al juzgar y resolver los asuntos en la Suprema Corte.

Un juez no opina en X, no anticipa sus criterios, no participa de discusiones y debates públicos; un juez tiene que estudiar los expedientes, analizar los argumentos y juzgar conforme a la Constitución y a la ley.

¿Cómo podríamos esperar un juicio imparcial, de una ministra que en su X se pone a discutir y criticar a una de las partes en los juicios?

Nunca en la historia de la Suprema Corte de Justicia, de más de más de 200 años, por cierto, había existido una situación similar.

Por supuesto, ha habido ministros en impedimento, pero no había ministras activistas, ministras contestatarias que ventilan odios, filias y fobias en redes sociales, evidenciando que si hay algo que nadie podría reclamarles, es ser imparciales.

Y la segunda noticia inédita de ayer fue que en la sesión privada de la Segunda Sala, en la que la señora Batres se percató que la votación de su impedimento en el asunto de Ricardo Salinas sería unánime, hizo tal berrinche y coraje que, sencillamente, se salió de la sesión… y luego no asistió a la sesión pública de esa sala.

De hecho, la Segunda Sala que preside el ministro Javier Laynez no pudo sesionar ni resolver el resto de los asuntos, 37 en total, porque dado el pataleo de la “ministra del pueblo”, en la sesión sólo había tres ministros presentes y se requiere un quórum de cuatro para sesionar.

Esto nunca había ocurrido: un berrinche ministerial, que se lleva entre las piernas, literalmente, a los justificiables.

Lo que debe aprender la ministra Lenia es que aún en la 4T los actos tienen consecuencias: si un juez en sus redes sociales anticipa criterios y establece su animadversión ante un justiciable, ante un gobernado, entonces se le va a tener que recusar.

Lo que tiene que hacer la ministra Batres no son berrinches, sino reflexiones y aprendizajes. Es una vergüenza cómo se comporta.

MEGA FUE LA única intermediaria que sobrevivió al tsunami que arrasó a las financieras no bancarias como Unifin, Crédito Real, Alpha Credit y otras. Acaba de concluir la reestructuración de un bono de 365 millones de dólares que vencía el mes pasado. La familia de Guillermo Romo inyectará como nuevo capital mil 200 millones de pesos, amén de un financiamiento de dos mil 300 millones más del Bancomext, que dirige Luis Antonio Ramírez. Agregue también un crédito de otros 400 millones de pesos del HSBC, que capitanea Jorge Arce, básicamente para la originación de nueva cartera. Los bondholders, liderados por DoubleLine y Moneda, doblaron la apuesta en MEGA y se quedarán en la compañía vía un nuevo bono amortizable a 8% en 6 años. El resto cobrará 45 centavos de dólar. Los acreedores fueron asesorados por Sainz Abogados y Latham & Watkins, mientras que Romo por Mijares, Cleary Gottlieb, Houlihan Lokey, Blink Capital y WolfBoomerang.

YA SE VA ALINEANDO el Comité de Dirección de la Asociación de Bancos de México, que a partir de mayo presidirá Emilio Romano, mandamás de la filial del Bank of America. Apunte de candidatos a los directores de BBVA Eduardo Osuna, de Banamex Manuel Romo, y del HSBC, Jorge Arce, integrantes del llamado Grupo A; a los directores de Bx+, Tomás Ehrenberg, de Monex, Mauricio Naranjo, de Consubanco, Carlos Fuentevilla, de Ualá, Andrés Rodríguez, y de Bankaool, Juan Antonio Pérez Simón, miembros del Grupo B; y a los directores de Barclays, Raúl Martínez-Ostos, y del JP Morgan, Felipe García-Moreno, miembros del Grupo C. Vaya que este Comité tendrá bajo su responsabilidad una intensa agenda de trabajo, no sólo con los reguladores mexicanos, sino con sus pares estadounidenses por la clasificación de FTOs a seis cárteles mexicanos de la droga.

PUES CON LA novedad de que la Fiscalía de la CDMX, que encabeza Bertha Alcalde, giró órdenes de aprehensión contra Federico Ramos Francia, Omar Saavedra Boddy y Luis Fernando Villarreal, accionistas de la sociedad financiera Don Apoyo. Este vehículo implementó un esquema tipo Ponzi y defraudó a un buen número de clientes, a tal grado que quebró. Estamos hablando de un quebranto de unos 2 mil 200 millones de pesos que afectó a alrededor de 5 mil clientes. Las acciones legales, que se libraron apenas en enero pasado, las promovió la sociedad financiera de objeto múltiple Fimubac, de Alberto Alvo Rabinovitz, una empresa especializada en el otorgamiento de créditos de nómina y fondeo institucional a otros intermediarios financieros no bancarios.

GRUPO MULTISISTEMAS DE Seguridad, que preside Alejandro Desfassiaux, refrendó su compromiso social y con la clase trabajadora entregando tres casas nuevas amuebladas, dos en el Estado de México y una en Guanajuato, además de un vehículo nuevo. Desde 2010 e ininterrumpidamente GMSI ha entregado 46 casas y cuatro vehículos. Es la única empresa de seguridad privada con más de 40 años de experiencia, con más de 40 filiales y 14 mil elementos.

