Actor de ‘Señora acero’ reveló que estuvo a punto de morir por negligencia médica

Señora de Acero es una de las series más exitosas en los últimos tiempos y se convirtió en el trampolín para que muchos actores comenzaran a tener una exposición mayor en la pantalla chica. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los que integraron en elenco, pero no de alguna serie nueva, sino de un problema de salud que se complicó por una negligencia médica y casi pierde la vida.

El actor que sufrió el mal trabajo de los doctores fue el intérprete del Chamuco, quien habría ingresado en el hospital para ser tratado por una apendicitis, pero que debido a una negligencia médica todo se complico. Alejandro Oliva habría sido operado debido a que llegó al centro médico después de que el apéndice se reventara. Tras la operación vinieron los problemas que casi le quitan la vida.

En entrevista para TV Notas, el histrión contó que después de la cirugía comenzaron los verdaderos problemas, su experiencia habría sido de tal forma que confirmó que vio a la muerte de cerca. La sutura se abrió y no tuvo un buen seguimiento por parte de los médicos. Lo habrían mandado a su casa con dolor y fiebre.

"Inicié con una apendicitis, que le da a muchas personas. Llegué al hospital y todo controlado. No había reventado el apéndice. Me operaron y lo que vino fue después de la cirugía. La sutura se abrió y hubo un mal seguimiento por parte del doctor. Fue negligencia médica. Me mandó a mi casa con fiebre y dolor, lo cual significa que ya había una infección", indicó el afamado actor.