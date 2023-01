Guillermo del Toro es nominado en tres categorías por "Pincho" en los BAFTA 2023

Guillermo del Toro sigue recibiendo nominaciones a los premios de cine más importantes por su filme en stop-motion "Pinocho" y ahora fue incluido en tres categorías de British Academy Film Awards, mejor conocidos como los premios BAFTA en su edición 2023.

El creador mexicano fue considerado en la nominación de Mejor filme de animación, Mejor canción original y Mejor diseño de producción. La entrega de los galardones se realizará el próximo 19 de febrero en el Royal Festival Hall, en el centro de Southbank, en Londres.

El filme All Quiet On The Western Front se convirtió en el primero en lengua extranjera con un mayor número de nominaciones en la historia de la Academia británica, con 14, entre los que destacan Mejor director, Mejor actor de reparto, Mejor guion adaptado, Mejor película en lengua no inglesa y Mejor película. Anna Higgs, presidenta del comité de cine de BAFTA, destacó, tras revelarse las lista de nominados, que es “alentador ver que el trabajo continuo para la igualdad sigue teniendo un impacto positivo en la diversidad y el talento y de los títulos nominados”.

PREMIOS ANNIE

Hace unos días el trabajo de Del Toro consiguió nueve nominaciones para los premios Annie y se convirtió así en la máxima favorita para la edición 50 de estos galardones conocidos popularmente como “los Oscar de la animación”. Junto al filme del mexicano, el falso documental Marcel the Shell with Shoes On y la comedia de aventuras Turning Red se alzaron con ocho y siete candidaturas, respectivamente.

