Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón e Iñárritu consiguen nominación al Oscar 2023

Los directores mexicanos Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, vuelven a ser nominados a los Premios Oscar, pues para la edición 2023, los cineastas aspiran a llevarse un galardón en diferentes categorías. Aunque este año tuvieron menos postulaciones, esto no impide que algunos de ellos sean los favoritos para llevarse la presea que se entregará el próximo mes de marzo.

Este martes 24 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos reveló a los nominados para los Oscar 2023. "Everything Everywhere All at Once" ( Todo en todas partes al mismo tiempo) fue la que arrasó con las postulaciones, debido a que se encuentra en 11 categorías, seguida de “All Quiet on the Western Front” (Sin novedad en el frente) y “The Banshees of Inisherin” (Los espíritus de la isla) que empató con nueve. En tanto, los mexicanos también se hicieron presentes en las ternas, por lo que aspiran a sumar otro galardón a sus largas listas de reconocimientos.

Estas son las nominaciones de los mexicanos

Uno de los que se pronosticaba que estaría entre las nominaciones era Guillermo del Toro con "Pinocho", y tal como indicaban los expertos, el director mexicano fue considerado en la categoría “Mejor Película Animada”, en donde se enfrenta a las películas "Marcel the Shell With Shoes On", "La bestia del mar", "Turning Red" y "El gato con botas: El último deseo", estás dos podrían ser sus grandes competencias, debido a que son hechas por Disney Pixar y DreamWorks Animation, respectivamente.

Guillermo del Toro es nominado a Mejor Película Animada Foto: Twitter @TheAcademy

Por otra parte, aunque esta vez "El Negro" Iñárritu no logró ser directamente nominado, su película "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades", consiguió una postulación en la categoría "Mejor fotografía", gracias al trabajo de Darius Khondji, un director de fotografía irano-francés que también ha trabajado en cintas como "Delicatessen" (1991), "Seven" (1995), "Amour" (2012) y "Medianoche en París" (2011).

En esta categoría también compiten "All Quiet on the Western Front”, “Elvis”, película biográfica del "Rey del rock and roll"; “Empire of Light” y “Tár”. Alejandro González Iñárritu tiene premios de la Academia por "The Revenant" y "Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)", una de las más premiadas, pues en 2015 se llevó mejor director, guion y película original.

El que sorprendió fue Alfonso Cuarón, quien apareció en la categoría "Mejor cortometraje de Ficción", por "Le pupille", proyecto en el que trabajó de la mano de Alice Rohrwacher. El cineasta mexicano ha obtenido varias veces premios de Academia como dirección con "ROMA" y "Gravedad"; así como edición y fotografía, respetivamente. Ahora, compartirá con “An Irish Goodbye”, “Ivalu”, “Night Ride” y “The Red Suitcase”.

