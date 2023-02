Laura G modela su cintura con mini shorts de piel y talle alto

Este jueves Laura G volvió a mostrar por qué se ha convertido en un ejemplo estilo en Venga la Alegría, ya que modeló si cintura al usar unos mini shorts de talle alto. La conductora del matutino se lució en esta piza de piel en color negro para deslumbrar a los televidentes en la pantalla chica, pero también a sus millones de seguidores de redes sociales, en donde publicó un par de fotos y recibió cientos de halagadores comentarios y miles de "likes".

Aunque la presentadora originaria de Monterrey, Nuevo León, confesó que no le gusta vestir muy llamativa durante su día a día, las cosas son diferentes cuando se pone enfrente de las cámaras, pues elige diferentes diseños con los que se coloca como una de las mejores vestidas del programa mañanero de Tv Azteca. Desde prendas reveladoras que destacan por sus transparencias, así como aquellas más discretas como trajes sastres y conjuntos formales, sin embargo, son las prendas cortas con las que roba la atención enamorando a los televidentes.

Laura G modela su cintura con mini shorts de talle alto

El día de ayer, la conductora de Venga la Alegría lució un look cautivador debido a que combinó colores y telas muy llamativas. El protagonista de este outfit en definitiva fueron los mini shorts de popipiel o piel sintética debido a que era una prenda que la permitía presumir sus torneadas piernas, pero también modelar su cintura, ya que era de talle alto, una tendencia que se vio mucho en pantalones el año pasado, pero que al parecer regresará para esta la temporada de primavera.

IG @lauragii

La pieza la combinó con camisa verde con estampado, que hicieron el contraste perfecto con el short, haciendo de este look mucho más elegante y casual. La conductora regiomontana le dio un toque sensual a la pieza al tener un escote en "V", además lo coordino con un calzado de sandalias color negro y unos aretes largos con bolitas. De esta forma Laura G se robó las miradas durante la trasmisión del matutino de la televisora del Ajusco.

Laura decidió replicar su atuendo en sus redes sociales donde publicó una serie de fotos para mostrar a detalle su outfit. En su cuenta de Instagram subió un par de imágenes modelando afuera del foro de Venga la Alegría. "A veces también me pongo seria… ¿será?" y "Soñando despierta", son las frases con las que compartió esta sesión con la que ganó cientos de halagadores comentarios por parte de sus fanáticos.

"El make up y el peinado", "Cada día más espectacular" , "Mi queen", "De todas maneras está hermosa", "Puede ser somos humanos guapa Laura G", "Hermosa", "Que te haces para estar más bella cada día??", "Que guapa te vez, de donde es la blusa", "Me encanta como te vistes" y "El look estuvo de lujo Lau G", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que ya tiene miles de "likes" en Instagram y otros más en Facebook.

IG @lauragii

Después de estar en Televisa y conducir Sabadazo, María Sonia Laura González Martínez, nombre real de la presentadora de televisión, dejó la empresa para unirse a Tv Azteca, en donde ahora es parte de Venga la Alegría, programa en el que ha tenido una temporada complicada, pues desde hace algunas semanas algunos usuarios han pedido que la saquen, junto a otras personalidades como Anette Cuburu y Flor Rubio.

SIGUE LEYENDO:

Laura G: las atrevidas fotos desde la playa con las que presumió la mejor figura de Venga La Alegría

Venga La Alegría: Laura G destapa que sufrió complicada enfermedad, este es su estado de salud