VLA: aseguran que Laura G, Anette Cuburu y Flor Rubio son las siguientes despedidas del matutino

Los cambios seguirán en Venga la Alegría (VLA), así lo reveló una fuente de la producción, quien dio a conocer que las siguientes en ser despedidas serán Laura G, Anette Cuburu y Flor Rubio, las cuales no han logrado convencer al público por lo que esto sería el principal motivo de su salido del exitoso matutino. Asimismo, la persona habló de las nuevas celebridades que estarían sustituyendo a las conductoras en la nueva etapa del programa, que busca refrescar su contenido.

La revista TvNotas publicó una entrevista con un supuesto empleado de Tv Azteca, quien infirmó que la producción de Maru Silva realizó un focus group o encuestas para el público, las cuales indicaron que Patricio "Pato" Borguetti y Sergio Sepúlveda, son muy queridos por la gente, así que se decidió mantenerlos en su lugar, sin embargo, los resultados para las tres conductoras antes mencionadas no fueron favorables, motivo por el que saldrán de la emisión en los próximos días.

Laura G, Anette Cuburu y Flor Rubio dejan VLA

Además de que cuentan con poca popularidad frente a la audiencia, hay otros motivos por los que las presentadoras estarán fuera del matutino: “Laura G es la que más gana dentro del panel de conductores, su sueldo es muy alto, más cosas como chofer, asistente, días de descanso, permisos, entre otras cosas; después, Anette Cuburu también es de las que más gana", dijo la fuente, quien también aseguró que Roger González cobraba demasiado y no era de los principales, por lo que se decidió cambiarlo a VLA Fin de Semana, igual que Ismael Zhu "El Chino", pero no aceptó así que fue despedido.

"Pato" Borguetti y Sergio Sepúlveda seguirán al frente de VLA IG @vengalaalegria

En el caso de Kristal Silva y Ricardo Casares, el informante indicó que "los directivos quieren que crezcan, que se hagan de más nombre, se han formado dentro de Televisión Azteca", por lo que podrían seguir dentro el matutino. No obstante, aún siguen los rumores sobre que la modelo y ex representante de México en Miss Universo 2016, dejaría el proyecto para conducir un sabatino, aunque esto no fue confirmado por el miembro de la televisora del Ajusco.

Por su parte, Horacio Villalobos, aunque a la gente no le cae bien, se quedará al frente de los espectáculos junto Casares debido a que han hecho buena mancuerna y tienen comentarios acertados. Mientras que Mariano Sandoval es muy querido por el público debido a sus ocurrencias, así que permanecerá en la cocina. De esta forma, el informante dijo que quieren hacer un equipo más pequeño, sin embargo, afirmó que sí están buscando a los que sustituyan al talento que saldrá en los próximos días.

A pesar de que se dijo que Marco Antonio Regil llegaría próximamente a un matutino de la televisora del Ajusco, el presunto miembro de la producción negó que esto sea verdad, pues entre los nombres de los nuevos talentos sólo están los de Anette Michel y Jimena Pérez "La Choco", "ellas son las cartas fuertes para que regresen a la pantalla de TV Azteca".

Laura G, Anette Cuburu y Flor Rubio, ganaban mucho y serán sustituidas IG @vengalaalegria

“Anette Michel es una estrella que surgió aquí, es una cara reconocida dentro del medio, ella ocuparía el lugar de Anette Cuburu, la imagen de la mujer madura, ama de casa y que cae bien; en el lugar de Laura G quieren a La Choco, porque ella es una imagen fuerte, en las producciones donde ha estado ha funcionado y es una persona amable, la siguen mucho, están en negociaciones con ella porque radica en España”, indicó la fuente, quien también dio a conocer que están buscando a Ricardo Peralta, ganador de MasterChef Celebrity y youtuber conocido por el canal "Pepe y Teo".

