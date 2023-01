La Bebeshita no es la única: Gaby Ramírez y los queridos conductores que dejan VLA

Después de varios rumores, se confirmaron los cambios para Venga la Alegría Fin de Semana, pues al dar inicio al programa de este sábado aparecieron en la pantalla sólo algunos talentos que formaron parte del proyecto desde el inicio. Desde los primeros minutos, los seguidores notaron la ausencia de Daniela Alexis Barceló, mejor conocida como "La Bebeshita", Gaby Ramírez y más de los queridos presentadores que se ganaron el cariño del público debido a su carisma y talento.

Este 7 de enero, el matutino de Tv Azteca en su formato de fin de semana dio a conocer su nueva imagen, que no sólo tendrá un foro renovado con mucho color, sino también un equipo diferente de conductores que será liderado por Olga Mariana y Alex Sirvent, quienes fueron parte del primer grupo de talentos y que no perdieron su lugar en la emisión. Asimismo, estarán acompañados por otras personalidades que ya tienen una larga trayectoria en el medio artístico y que son conocidos por el público.

Ellos son los conductores que dejaron VLA Fin de Semana

Desde la noche del viernes, "La Bebeshita" anunció por medio de su cuenta de Instagram que ya no sería parte del programa de la televisora del Ajusco. En un emotivo video en donde recopiló los mejores momentos junto a sus compañeros, agradeció a la productora, la compañía y por supuesto al público que la vio en la pantalla chica. "Gracias a cada uno d ellos, toda la producción el staff, mis amigos conductores que realmente ya éramos una familia unida, no era ir a trabajar era ir a divertirte un rato con amigos; aprendí montones, reí más montones, pero los ciclos se cierran para seguir soñando y llegar mas alto", fue parte de su mensaje.

Asimismo, Rafael Serdán se despidió del público de Venga la Alegría con una serie de imágenes de lo que vivió al grabar este proyecto. "Fue un viaje formidable, gracias siempre familia VLA. Gracias por su confianza. Y a todos mis maravillosos compañeros por formar una inigualable familia. ¡Nos vemos muy pronto!", colocó en la publicación el ex integrante del matutino, quien también escribió una emotiva carta para sus fanáticos, que siempre lo apoyaron y le enviaron buenos deseos.

A pesar de ser una de las favoritas de la audiencia, Gaby Ramírez también dejó el programa, pues no apareció esta mañana ante las cámaras. De igual forma, el ex participante de Exatlón México, Aristeo Cázares, la chef Cyntia González y la ex Miss México, Sofía Aragón, fueron sustituidos por otras personalidades que ahora tratarán de subir los niveles audiencia, que de acuerdo algunos reportes son muy bajos, por lo que este sería un intento por mantener la emisión al aire.

En tanto, Alana Lliteras y Mati Álvarez, se quedaron como parte de los conductores de VLA Fin de Semana, junto Alex y Olga Mariana. A este equipo se sumaron Kike Mayagoitia, quien apareció desde el día de ayer en Venga la Alegría como presentador invitado; Esmeralda Ugalde, hermana de Ana Bárbara; Rafita Balderrama, antiguo colaborador de Omar Chaparro; así como , Marcela López, Carlos "Chicken" Muñoz e Ismael Zhu, "El Chino", que se cambió del formato de lunes a viernes por los sábados y domingos.

Así quedó VLA Fin de Semana IG @vengalaalegria

SIGUE LEYENDO:

VLA fin de semana: 5 fotos de Marcela López, la nueva integrante que enamora con su belleza