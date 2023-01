La Bebeshita se despide de VLA fin de semana: 3 looks con los que conquistó el matutino

La muy querida estrella de televisión y redes sociales, Daniela Alexis Barceló Trillo, también conocida como "la Bebeshita" se despide junto con varios miembros del tan famoso programa "Venga la alegría" de fin de semana. Esto porque hubo un cambio de productor en el matutino más visto de TV Azteca. Junto a la querida y guapa mujer, también salieron Roger González Garza-Gámez, el presentador, actor, cantante, youtuber e interprete del doblaje mexicano. Este joven es más conocido por ser "el chico Disney" que conducía junto con Carla Rubí Medina Villarreal el icónico programa Zapping Zone.

Durante el último programa del 2022, Daniela Alexis lució un precioso vestido en tonos marrones con un impresionante diseño, un manicure con pedrería y unos altos tacones en color nude. FOTO: Instagram de vengalaalegria

Daniela Alexis se despide de Venga la alegría

Sin embargo, ahora ambos se despiden de VLA y para conmemorar este hecho, te hemos traído los mejores looks que la influencer presumió en la pantalla chica. Recordemos que la Bebeshita alcanzo su fama en el 2016 tras aparecer en el reality show de "Enamorándonos". Sin embargo, ahora es uno de los personajes más populares del mundo de la farándula mexicana en YouTube, donde cuenta con 976 mil suscriptores, a unos cuantos pasos de llegar al millón. Pero su fama no se detiene ahí, pues ha extendido un "imperio de sensualidad" por las otras plataformas como Facebook, Instagram y TikTok. Ahora, la exconductora, es reconocida en el medio del entretenimiento y catalogada como un "sex symbol" nacional.

En el programa para el 13 de agosto del 2022, la Bebeshita se había reportado enferma pero no dejó de lado sus actividades principales y acudió con un precioso traje de dos piezas en un tono azul para contagiar de su buena actitud a los presentes del show. FOTO: Instagram de alexissoy y vengalaalegriatva

No es de extrañar que, el gran peso que conlleva ser tan reconocida en México, implique que Daniela Alexis invierta en sus atrevidos atuendos para consentir a cada uno de sus fanáticos. Cada cierto tiempo impresiona a sus seguidores luciendo looks impresionantes que acentúan su increíble figura y realzan su belleza. La jóven de 32 años siempre le mete mucho presupuesto a sus outfits, pues no solo se queda con el típico vestido, también los acompaña de impresionantes peinados, maquillaje de primer nivel, un arreglo de uñas extravagante y hasta sets de ensueño si es que lo que vistió ese día fue espectacular. La fotografía profesional es algo que sus fans agradecen. Le aplauden el esfuerzo y la llenan de muchas reacciones en todas sus plataformas.

El 27 de julio del año pasado, hizo una colaboración con Michael Ronda, donde usaron un video para hacer playback donde la Bebeshita no perdió el espacio para presumir su bella figura con un vestido largo de apertura en la media pierna. FOTO: Instagram de bebeshitadany

Aquí te compartimos los geniales y arriesgados vestidos que, la también emprendedora, lució con mucha seguridad en el programa que afianzó su fama en México. Recordemos que en este show, ya se vislumbraba a principios de agosto del 2022 que existirían grandes cambios dentro de toda la cadena de TV Azteca, pues Sandra Smester, quien entonces era la directora de Contenidos, dejó su cargo para unirse a Telemundo. Ahora la mujer es Vicepresidenta Ejecutiva de Programación y Desarrollo de Contenidos. Sin embargo esto generó cambios significativos, como la salida de estos dos icónicos miembros de Venga la alegría, hablamos de Daniela Alexis y Roger González.

Los fanáticos aseguran que, aunque la producción que le mete a sus atuendos en VLA son excepcionales, la mujer por sí sola, sin una gota de maquillaje y mucho glamour de por medio, sigue siendo hermosa, pues presumen que tiene la mejor figura del mundo de la farándula. FOTO: Instagram de bebeshitadany

Su compañero, Roger González, también se fue del show

A Roger lo despedimos el pasado 6 de enero, puesto que confirmó a través de un comunicado divulgado en redes sociales que se despedía del programa. Asimismo le deseó lo mejor a sus compañeros que decidieron quedarse. Luego le siguió la Bebeshita, quien dejó atónitos a sus seguidores tras informar que quedaba fuera del show en su participación única del fin de semana. A través de un nostálgico video que publicó como reel en Instagram, hizo la recopilación de cada una de sus actividades en las que se destacó como miembro del elenco, asimismo agradeció a sus compañeros la paciencia otorgada por "aguantarles sus travesuras y tonterías", y realzo que más que grandes amigos, los integrantes se convirtieron en una gran familia.

Arrobó a sus colegas y adelantó que habría sorpresas.

Hoy me despido de venga la alegría fin de semana. Gracias a todos por aguantarme cada fin. Las travesuras, mis tonterías, la paciencia y todo lo que me daban. Gracias a cada uno de ellos, a toda la producción, el staff, mis amigos conductores que realmente ya éramos una familia unida y no era ir a trabajar, era ir a divertirte un rato con amigos. Aprendí montones, reí más montones, pero los ciclos se cierran para seguir soñando y llegar más alto cada ves. Los amo a todos ¡gracias, gracias! Pero hay sorpresas...

